大友花恋「2週間一緒に佐渡島に住んでた」 学生時代に共同生活した俳優を告白 「お風呂もトイレも共有」意外な過去を披露
俳優・大友花恋（26）が、19日放送のフジテレビ系『街グルメをマジ探索！かまいまち』（後8：00）に出演。10代の頃に共同生活をしていた俳優を明かした。
【写真】「仲良しですね〜」妹とシェアした“焼き芋”を手にほほ笑む大友花恋
今回は「浅草で時間なくても30分で楽しむ爆食ツアー」として、大友がかまいたち・濱家隆一とともに「人力車に乗ったままドライブスルー的に浅草グルメを楽しめる」ツアーを満喫した。
ツアー終了のタイミングで「ヤッホ〜」と陽気に現れた「ぺっぴんな観光客」に、大友は「えっ!?」と驚きの声をあげた。
大友が手を握って再会を喜んだ相手は、俳優の平祐奈だった。濱家が「仲良いんや？」と聞くと、「中3のときに、2週間一緒に佐渡島に住んでたんです」と意外な過去を告白し、平も「24時間一緒のね、共同生活してて」と当時を振り返った。
さらに、大友が「お風呂もトイレも共有で」と語れば、平も「背中流しあった」と答えるなど、共同生活で培った深い絆を感じられるエピソードを明かし、息のあったやり取りを披露した。
