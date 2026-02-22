朝ドラ「ばけばけ」でヒロイン松野トキを演じる俳優高石あかりが２１日にＮＨＫ総合で放送された「土スタ」に出演し、撮影秘話を明かした。

番組には声優の木村昴、お笑いタレントの近藤春菜、浅野里香アナウンサーがＭＣとして出演。「ばけばけ大特集」として進行した。

同ドラマにおける視聴者から反響が大きかったシーンを取り上げ、「ヘブンさんの『イテモ、イイデスカ？』」を取り上げた。ヘブンがトキに思いを伝えるシーン「ダイジ ハナシ」で、吉沢亮演じる錦織がヘブンに「日本滞在記が完成したら、帰るんですね？」と米国に帰国するのかを尋ねた。ヘブンは涙ぐみ、トキに「イテモ、イイデスカ？マツエ、イル、イタイ」と伝えた。トキも涙をながし「なして？」と問うた。

同シーンについて高石は「俳優として忘れられないシーンになったので。トキとして十分に時間をいただいて生きていたし。トミーさんもそうで。あの時にはもうセリフじゃなかった。本番までリハーサル何回か重ねるんですけど。トミーさんと『気持ちゼロでやりましょう』と。でもちょっと入って来ちゃうので」などと振り返った。

さらに高石は「涙を出そうという感覚は一切なかったです。勝手にたぶん流れた。錦織さんも泣くんだって終わって、みんなで。スタッフの皆さんも『錦織が泣いたぞ！』って」とクールな役どころの錦織が泣いたことで盛り上がったことを明かした。

木村は「完全なもらい泣きでしたね」と感想を述べ、高石は「とても印象的でした」と応じた。