【ブンデスリーガ】バイエルン 3−2 フランクフルト（日本時間2月21日／アリアンツ・アレーナ）

【映像】怪物FWケイン、“見えない”神ミドルシュートを放つ瞬間

バイエルンに所属するイングランド代表FWのハリー・ケインが、圧巻のミドルシュートを叩き込んだ。ブラインドをうまく使いながら、外から巻く逆足の完璧なコントロールショットにファンたちが驚愕している。

バイエルンは日本時間2月21日、ブンデスリーガ第23節で、日本代表MFの堂安律を擁するフランクフルトとホームで対戦。ワントップで先発出場したケインは、1点リードで迎えた20分に右CKの流れからヘディングシュートを叩き込んだ。

さらに68分には、ケインらしい圧巻のショットでフランクフルトを突き放す。相手陣内でバイエルンが激しくプレスを仕掛けると、MFヨシュア・キミッヒがMFオスカー・ホイルンドを突いて、ボールはケインの下へ。右足でのコントロールから反転して前を向くと、寄せてきたDFエリス・スキリをうまくブラインドに使って、逆足である左でDFの外からまくシュートを放つと、これがゴール左隅ギリギリを捉えて3点目を奪ったのだ。

圧巻のショットにDAZNで解説を務めた風間八宏氏は「特別な選手がいますね。相手を利用しました。いつ打つか見えない。このコースを見つけてましたね」とケインのシュートセンスを絶賛。するとABEMAのコメント欄やSNS上のファンたちも「バケモンや」「エグすぎん？」「この距離でヤバすぎる」「ブラインド作って打つの上手すぎる」「ケイン左でこの精度」「世界最高のフットボーラー」と驚きの声をあげていた。

3点をリードしたバイエルンは、その後フランクフルトに2点を返されたが、そのまま逃げ切りに成功。勝ち点を60に乗せて、ブンデスリーガの首位を独走している。一方のケインは、この日の2ゴールで28得点とし、2位のルイス・ディアスに15ゴール差をつけて得点ランキングのトップに立っている。（ABEMA de DAZN／ブンデスリーガ）