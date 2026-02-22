『モンハン』イベントにスズキ「ジムニーノマド」の特別バージョン登場!
スズキはカプコンの人気ゲーム『モンスターハンター』とコラボレーションした「ジムニー ノマド」および「DR-Z4S」を「モンスターハンターフェスタ’26」のスズキブースにて展示する。イベントの日時は2026年2月22日(日)、場所は幕張メッセだ。
スズキ「ジムニー ノマド」「DR-Z4S」のモンハンコラボ車
○モンハンコラボのクルマとバイク
スズキが展示するのは、「JIMNY NOMADE MONSTER HUNTER WILDS Edition」と「DR-Z4S MONSTER HUNTER WILDS Edition」の2台。「東京オートサロン2026」「大阪オートメッセ2026」にも出展し、好評を博したという。
当日は車両展示のほか、限定デジタルステッカーのプレゼントなども実施する予定。
「モンスターハンターフェスタ’26」は入場無料・フリー入場制。全国のハンターが集結する「モンスターハンター」ファンのお祭りイベントだ。武器や防具、モンスターの等身大展示、オリジナルグッズ販売、ステージなど、さまざまなコンテンツが楽しめるほか、最速ハンターを決める「狩王決定戦」も同時開催される大型イベントとなる。
