「圧倒的なダンス力で突き抜ける」――2次元男性アイドルの常識を塗り替えるXlamVの魅力に接近！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

YouTubeの公式チャンネルで展開するオーディションプロジェクト「VS AMBIVALENZ」からデビューの7人組ユニット・XlamV。彼らの2度目のワンマンライブ“XlamV 2nd LIVE -DUH-”のBlu-rayが発売。さらにメンバーのソロ楽曲が全7曲同時リリースに。コンテンツの誕生から4年を経た現在について、プロデューサーの毛利泰斗と音楽ディレクターの青山正太に聞く。

INTERVIEW & TEXT BY えびさわなち

選ばれた７人の傷跡を刻むダンスミュージック

――「VS AMBIVALENZ」（以下「ビバレン」）のオーディションのスタートが2021年9月でした。あれから4年を経た今、ここまでの時間を振り返るとどのような思いがありますか？立ち上げの頃からの気持ちの変遷や熱量についてもお聞かせください。

毛利泰斗 ちょうど先日、2022年3月のインタビュー記事を読み返していたのですが、当時の自分は「(作品が)ファンにとって2推し、3推しという位置にいる感覚」と答えていました。作品認知が徐々に広がってきた時期で、応援してくれる方はいるけれど、“1番の推し”にはなれていない、という危機感を持っていました。

当時「1番の推しになれるように頑張ります」と話していたのですが、スタートから4年が経った今、実際に「ビバレンが1番の推し」と言ってくださる方がたくさんいます。そのこと自体が本当に嬉しく、感慨深いですね。また、応援してくださるファンの方が増えただけでなく、「ビバレン」を一緒に作ってくれる仲間も増えました。最初期は私ひとりで動いていたことを思うと、今は何十人ものチームに支えてもらえていることも、当たり前ではなく恵まれた環境だと感謝しています。

青山正太 僕はXlamVのデビュータイミングから関わらせていただいたので、「ビバレン」の1stシーズンは視聴者の立場でした。ストーリーはもちろん追いかけていましたし、14人の中から7人を選ばなければいけない過酷さもありながら、ライバルであり仲間でもある彼らの背景や感情も含めて面白いコンテンツだなと感じていました。いよいよXlamVがデビューとなるわけですが、これだけ色々な経験をしてきたなかから選ばれた7人だからこそ、選んでくださったファンのためにも絶対に負けられないという思いでデビュー曲「From Me」の制作時はとても気合が入りました。グループの方向性や楽曲のジャンル、歌詞などどうしようかと話し合いを相当重ねましたし、振り返ってみても思い出が多いです。リリースの度にファンの皆さんから温かいコメントをたくさんいただいていて、本当に多くの方から支持していただけるグループになって良かったなと思っています。

――この7人のXlamVだからこそ出たのはどんなカラーですか？

青山 まず全員、歌唱力、表現力が素晴らしいです。しかも全員に明確な個性がある。高音のAUGURIがいて、低音の層にはISSEIやLIONがいて、中央にSUBARUやNAGOMUがいて、最年長の39YEAH↗がしっかり軸を支えてくれていますし、元気いっぱいのJINTAROもいて、歌声だけでなくキャラクターもバランスの取れた7人だなと改めて思ったことも記憶に新しいです。メンバーの個性が突出していることを「From Me」でしっかり出せたことが良かったと思います。

毛利 「From Me」は、長いオーディションを勝ち抜いた7人が歌う1曲目ということで、楽曲そのものが最初から大きなドラマを背負っている、唯一無二の作品です。

だからこそ、その物語性を最大限に生かさなければ意味がない。そう考えて、歌詞には徹底的にこだわりました。歌詞を含め、楽曲を構成するすべてにストーリーを乗せることを何より意識したと思います。

――「From Me」以降、バラエティに富んだ楽曲が出てきましたが、音楽によるそうした展開はどのように決めていかれたのでしょうか。

青山 グループの方向性を決める中でまず、アイドルコンテンツは様々にありますが、ダンスをストロングポイントにしているグループはあまりないのでは？というアイデアが出ました。ゆくゆく3DCGライブをしていきたいという話も挙がり、そこで「本格的なダンスをしながら7人が歌っていたらかっこいいよね」となり、ダンスで魅せる楽曲を作っていこうと決めていきました。XlamVは確かにバラエティに富んだ楽曲群ですが、全部に統一してあるのはダンサブルな楽曲であることとダンスの振り付けがかっこよくはまること。そこがブレなかったので、全然違うジャンルにトライしてもグループの色が出せているのだと思います。

毛利 XlamVは「挑戦する」というスタンスは、常に持ち続けています。

制作チームではよく、「こういう楽曲はXlamVでまだやっていないよね」とか「他のアイドルコンテンツでもあまり前例がないよね」といった議論を交わしています。そうした挑戦への姿勢は、単に楽曲のことだけではなく、グループとしてもプロジェクト全体としても、一貫して根底に流れているものだと思います。

これまでにない映像技術で魅せるライブがあの日の記憶を蘇らせる

――2024年4月開催の“XlamV 1st LIVE -To You-”から2025年5月開催の“XlamV 2nd LIVE -DUH-”に至るまで、彼らのライブはどのように育ってきたと感じますか？

毛利 XlamVは「ビバレン」の顔だと思っています。だからこそ、生半可なものは作れないという想いがあります。 もし彼らが妥協したパフォーマンスを見せれば、2ndシーズンやfun4re、illuvistaに影響を及ぼすかもしれない。7人はプロジェクト全体を牽引する存在として、そういった重圧を常に背負っているのだと思いますし、制作陣も同じ目線で取り組んでいます。

だからこそ繰り返すのではなく、想像を超えられるような挑戦を心がけています。「2回目のライブは、1回目を超えていなくてはいけない」という、危機感にも似たストイックな思考こそが、彼らの成長や2ndライブの大きな反響をもたらしているのではないかと思います。

青山 ハードルは毎回上がっていっていますよね。

毛利 確かにインフレしていますよね（笑）。

青山 ほかにやっていないジャンルはあるかなということを考えますが、それも毛利さんのおっしゃる「挑戦」だと思っていて、毎回僕らが新しいことに挑戦できる楽しみもあります。ハードルが上がっていること＝生半可なものを見せられないという気持ちはあります。 振付師の皆さんが作ってくださったダンスやMC、曲中の合いの手もそうですが、特に今回はメドレーとダンスブレイクを新たに入れたのもダンスという機軸があるからこそのプログラムで、そうしたものが加わった結果、“XlamV 2nd LIVE -DUH-”に価値が出たということに達成感があります。チームが一丸となれたことがライブの成長を大きく見せられたことに繋がったのではないかと思います。

――そんな“XlamV 2nd LIVE -DUH-”がBlu-rayで発売されました。あの日のライブを思い出すと、今改めてどのようなことを感じますか？

毛利 1stライブの時は、ようやく目の前で歌って踊る彼らを見られたこと、その「存在」自体への感動や満足感が強かったんです。

一方で今回の“DUH”は、純粋にパフォーマンスでお客さんを魅了し、驚きを与えてくれた。アーティストとしての進化を見せつけられたことに、とても感動したのを覚えています。

正直、準備のハードルは1回目よりも遥かに上がっていましたが、彼らはその苦労を補って余りある結果を出してくれました。「かけた労力以上のものを必ず返してくれる」、XlamVはそういうグループなんだと改めて確信しましたね。

青山 お客さんの反応が何よりも嬉しかったです。僕は後ろで観ていたので最後列のお客さんまでリアクションを見ることができたのですが、最後のメンバーからの挨拶でペンラを振って涙する様子には1st LIVE以上にグッときました。“XlamV 1st LIVE -To You-”から“XlamV 2nd LIVE -DUH-”までの間、どんな驚きがあるのだろうかと楽しみにしてくれていたお客さんたちの期待をはるかに超えたパフォーマンスで、しっかりと結果に結びつけてくれたXlamVのメンバーはすごいですし、そんなお客さんの顔を見て「いいライブだったな」と感じました。

――“XlamV 2nd LIVE -DUH-”の準備から本番を迎えるまで、印象的だったことをお聞かせください。

毛利 やはりMCパートの制作ですかね。僕らとしても非常に大切にしている要素なので、今回は相当な熱量を注ぎました。1stライブに比べてトータルの尺を長くしただけでなく、2種類の公演でそれぞれユニークな楽しみを提供したくて、台本も別バージョンを用意しました。脚本作りから複数回の収録、タイミングなど細部に至る演出の調整まで……正直、かなり大変でしたね。

でも、その甲斐あって「MCが印象に残った」という声をたくさんいただきました。僕自身、ステージ上での7人のわちゃわちゃした絡みを見るのが大好きなので、大変ではありましたが、当日のクラリスの反応を見て報われた気持ちになりましたね。今後もさらに磨いていきたいポイントです。

青山 ライブ当日の話にはなりますが、ハモやコーラスを下げてメインをちゃんと上げるなどライブをより意識したボーカルバランスを心掛けました。それと後にBlu-rayにした際にお客さんの声はちゃんと拾いたい思いがあったので、会場全体の音量バランスなど細かいところには前回よりも気を配りました。あとは今回の映像商品のためにBlu-rayでしか観られないアングルも入れて、本当に彼らがそこに存在していると感じられる技術を新たに導入しました。技術チームの準備は本当に大変だったと思いますし、初めて映像を観た僕らも本当に驚いた記憶があります。Blu-rayを初めて観たお客さんも新たな感動を味わえることは間違いないと思います。スタッフ陣の苦労がそこで実を持って結ぶだろうと思うと、反応が非常に楽しみですね。

――ご自身が思うXlamVのライブの見どころと「推しポイント」を教えてください。

毛利 「メドレー」です。こちらも2ndライブで初めて取り入れました。

ライブ中に「あの曲、最高だったな」と感動しても、通常は一度聴いたら終わりですよね。でも、その高揚感が残っている中で、もう一度サビの部分だけでもおかわりできるというのは、すごく嬉しい体験だと思うんです。私自身も、実際にメドレーを見てライブの満足度がグッと上がりました。初めての試みでしたが、ライブ全体の構成をより分厚く、濃密にしてくれたと思います。

青山 確かにメドレーは印象的でした。メドレーの前SUBARUによる「最後の曲です」というMCを聞いて「あと1曲か…」となるところ、そこからメドレーが始まるという素晴らしいサプライズになったと思います。そしてもう1つ、ダンスブレイクです。やはりダンスが一番の見どころのグループですよ、ということをあのブロックを見せるだけで十分伝えられる。あれほど説得力のあるパフォーマンスはないですし、見事に曲と振り付けがはまって、本当にかっこいいですよね。ライブを観ていて鳥肌が立ったことを覚えています。

次ページ：初ソロ曲がリリースに。テーマは「名刺代わりの1曲」

初ソロ曲がリリースに。テーマは「名刺代わりの1曲」

――XlamVのソロ曲がリリースになります。SUBARUの「一番星」、ISSEIの「Bruise」、JINTAROの「HEEEROOO!!!」、NAGOMUの「HAPPY HAPPY DAY!」、39YEAH↗の「3秒Destiny」、AUGURIの「デュアルショコラ☆」、LIONの「Unbreakable」について、それぞれのメンバーにとって初のソロ曲を作る際に意識したこと、届けたかったものを教えて下さい。

青山 ソロ曲全体の方向性として挙げたのはXlamVらしい曲、ではなくXlamVである彼ら個々にとっての「名刺代わりの1曲」。これは絶対に崩したくなかったです。以前から応援してくださっているGLANZ、XlariSの皆さんはもちろん、ここから新規で応援してくださるファンの皆さんに向けてもわかりやすい曲にしたいという思いがありました。SUBARU曲に関しては「成長」がテーマです。タイトルは「一番星」ですが、まさにSUBARUは星の名前でもありますし、彼は天体観測が趣味でもあるので、その星に見立てました。MVでは螺旋階段が印象的でしたが、練習生から階段をあがりながら、仲間の助けも借りてデビューを掴んだという成長過程をファン、そしてライバルへの感謝も含めて歌詞として仕上げた曲です。ISSEIについては唯一女性目線の歌です。自分の言葉ではなく相手から見たISSEIを彼自身が歌っているのが面白い曲です。パーフェクトヒューマンな彼が歌う曲のタイトルが「Bruise」。これは瘡蓋とか傷という意味ですが、それもそれで1ついい「裏切り」だと思っています。ブルージーなジャズテイストでシックにセクシーに固めて、ISSEIのファンの皆さんには喜んでいただけたのではと思っています。

――ではJINTARO、NAGOMUはいかがですか？

青山 JINTARO曲はストレートなロックナンバーで、全力で突っ走るヒーローソングです。とにかく元気をもらえるんですよね！また彼がライブで言っていた「俺がお前らをぜってー幸せにしてやる！」という言葉が歌詞にも入ってきて、自然と背中を押してくれる優しさが伝わる、JINTAROでしか成し得ない曲になりました。NAGOMU曲は真っ昼間からのショッピングをテーマにしたデートソング。この曲についてはかなり悩んだり考えたりもしましたが、優しく穏やかで気遣いのできるキャラクターなので、気になっている相手に対してデートプランを一生懸命に考えている感じがNAGOMUらしいのではとなりました。優しいアコースティックギターに乗せたポップソング、彼の雰囲気にぴったりな曲になったと思います。

――では39YEAH↗、AUGURI、LIONはいかがですか？

青山 39YEAH↗曲といえば、圧倒的な歌唱力ですね。すごく難しい曲ですが、さすがの表現力でした。チャラさもありつつファンを大事にする「39YEAH↗」と、実を言うと最年長ながら自信を持てない世話焼きの「さくや」の両面がちゃんと存在している曲にしたいと思い制作しました。ＭＶでもその点を意識して描いていただき、言葉遊びも相まったユニークな歌詞も好評いただいていますが、そうした世界観を通して彼を知ってもらえる曲になったと感じています。AUGURIの曲は彼の「かっこいい」と「かわいい」のハイブリッドな部分が楽しめる楽曲です。まさにジェットコースターのような曲ですよね。AメロBメロはすごくかわいいポップチューンなのに、いきなりサビでゴリゴリのクラブサウンド。あの変化はまさにAUGURIにしか表現できないなと。歌詞も「カッコカワイイ」AUGURIにぴったりだなと思います。最後にLIONは「漢」と書いて「おとこ」と読む、「黙って俺についてこい」と背中で魅せるかっこよさをK-POPサウンドで響かせています。さらに歌が上手いLIONだからこそできるボーカルレンジの広さと表現力ですよね。高低差のあるメロディや、ハモやオクターブ等細かなコーラスまでたくさんのパーツがありますが、よく頑張ってくれました。歌唱も声質も歌詞も、すべてが本当にクールでかっこいい曲になったなと思っています。総じて名刺代わりになるソロ曲だと思っていて、そんな７曲に一貫しているのが「ダンス」なんです。例えばNAGOMUもAUGURIも間奏はあそこまで尺を取らなくてもいいけれど、そこでどうしても踊らせたいから作った箇所ですし、「XlamVのメンバーのソロ曲」だからこそダンスを落とし込みたいと考えていました。

――７曲が揃った感想をお願いします。

毛利 素直に、嬉しいですね。制作陣には大変苦労をかけましたが、全員分のソロ曲をラインナップすることは、ずっと抱いていた悲願でしたから。

リリースの時期も慎重に考えていて、“XlamV 2nd LIVE -DUH-”の後というこのタイミングで出せて本当によかったと感じています。 今後のライブでの披露も期待していただきたいですし、何よりファンの方が誰かに推しを紹介する際、「これが私の推しです」と自信を持って渡せるプレゼン資料のような、彼らの名刺代わりになる楽曲に仕上がったと思っています。

――より魅力の広がったXlamV、そして「VS AMBIVALENZ」ですが、今後の展開についてとファンの皆さんへのメッセージをお聞かせください。

青山 可能性は縮めたくないですね。音楽的にもまだまだ可能性はありますから。例えばラテンミュージックも興味がありますし、中華っぽい曲でも和風な曲でも、色々なジャンルをやりたいです。今後も様々な側面を持った曲が出てくると思うので、それを楽しみにしていただきたいです。「ビバレン」の楽曲を聴いていれば音楽で世界一周旅行ができますよ、というくらいやりたいです。ハードルを上げてしまいました（笑）。

毛利 作品が長く続いていること、これは当たり前ではなく本当にありがたいことですし、だからこそ今後も「挑戦」を続けていきたいと考えています。制作はますますハードになりつつありますが、クラリス、シンフォニー、イルビア、そしてグランツが応援し続けてくれているからこそ、頑張り抜くことができます。届けてくださる声の一つひとつが、私たちの原動力になっていると日々痛感しています。

青山さんたち音楽制作陣はもちろん、関根さんを筆頭とした脚本家の皆さん、風李さんや弊社のイラストチームなど、関わる全てのチームが最大限の熱量で臨んでいます。その熱が、少しでも皆さんに伝わっていたら嬉しいですね。

いつも言ってますが「ビバレン」からしか得られない“栄養素”というものが、間違いなくあると思います。ライブやイベント、MV、ドラマ、グッズなどからその栄養を摂取していただき、日々の活力にしていただけたら幸いです。今後ともよろしくお願いいたします！

関連リンク

VS AMBIVALENZオフィシャルサイト

https://vsambivalenz.com/

XlamV（クランヴ）オフィシャルサイト

https://xlamv.com/