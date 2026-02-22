注ぐ順番を変えるだけで「濃厚ミルクティー」になるって本当？検証してみた

入れる順番を変えるだけ！「濃厚ミルクティー」を作ってみた

冬の寒い日や、ホッと一息つきたいときに飲みたくなるミルクティー。ティーバックを少量のお湯に浸してから牛乳を注ぐ作り方が定番ですが、実は牛乳を先に入れることによって、さらにおいしく味わえるのだとか。

今回は、クックパッドニュース編集部のスタッフが実際に作って試してみました。





【材料】（1人分）



紅茶ティーバック 1つ





牛乳 総量の1/4〜1/3程度（80mlくらい）熱湯 適量砂糖 お好みで

ティーバックは牛乳に全部浸さないのがコツ

1. 牛乳をカップに注ぎ、レンジで温めます。このとき、絶対に沸騰させないよう注意しましょう。





2. 茶葉は牛乳にはあまり成分が出ないので、ティーバックは牛乳に半分だけ浸かるように入れましょう。





3. 2に熱湯を注ぎ、1分ほど待ちます。





4. ティーバックを押しながらかき混ぜ、お好みで砂糖を入れたら完成です！





お湯を先に入れたときとの違いは？





今回は、お湯を注いでからミルクを加える、スタンダードな方法でも作ってみました。





牛乳を後から加えたものは、色合いがやや薄く、味わいもあっさりとしています。一方で、牛乳を先に入れたものは、はっきりした違いがあるというよりも、口当たりが滑らかで、紅茶と牛乳が自然になじんでいるような一体感を感じます。

劇的に味が変わるわけではありませんが、牛乳を先に入れた方が、いつもより少しだけ濃厚に感じました。

まったりミルクティーがおうちで楽しめる

同じ材料でも、入れる順番だけで味わいが変化するのは驚きでした。特別な道具も必要なく簡単に作れるので、すぐに試せるのもうれしいですね。

つくれぽ（作りつくりましたフォトレポートのこと）でも、「毎日飲む紅茶がいつもよりおいしくなりました」「本当にまったり」「いつもより濃厚に感じました！」など、喜びの声がたくさん届いています。

すっきりとしたミルクティーが好きな人はミルク後入れ、まろやかさやコクを楽しみたい人は、先入れがおすすめです。おうちでのカフェタイムに、ぜひ一度試してみてくださいね。