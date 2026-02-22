■これまでのあらすじ

バレンタインにチョコをくれた心美親子の度を超えた執着に、妻も息子も頭を悩ませていた。手作りプレゼントを断っても意図が伝わらず、スイミングスクールの曜日を変えて逃げようとしても追いかけられ、そしてついに事件が起こる。ある日、息子が帰って来ないと思ったら!?



夕方になっても帰って来ない息子を心配して探し回っていたとき、心美ちゃんママから息子の写真が送られてきました。なんでこの人が息子と一緒にいるの？

公園で偶然見かけたから誘ったと言っていましたが、本当に偶然？「2人とも一緒にいたかったみたい」と心美ちゃんママは笑っていましたが、連絡もなく連れ歩くなんて、こんなのまるで連れ去りじゃないですか…私がどれだけ心配したか、まったくわかっていないようでした。この人には常識が通用しない。そう思った私はもう遠慮なんてせずに「勝手に連れ出すのは絶対にやめてください！」と言い放ちました。でも、心美ちゃんママには常識どころか話も通じないようで…。

※この漫画は実話を元に編集しています

