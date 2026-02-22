¤ª¤¤¤·¤µ¤ÎºÇ¹âÅÀ¤ò¹¹¿·¡£¤¤¤Þ¤Þ¤Ç°ìÈÖÈþÌ£¤·¤¤¥Ñ¥ó¤ò¾Æ¤±¤ë°ìÂæ¡£


¡Ú²èÁü¡Û»Å¾å¤¬¤ê¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¡ª¼ÂºÝ¤Ë¾Æ¤¤¤¿¡Ö³Ñ¿©¥Ñ¥ó¡×¤ò¸«¤ë

¹ñÆâÎß·×½Ð²ÙÂæ¿ô150ËüÂæ¤òÆÍÇË¡ª¿Íµ¤¤Î¥·¥í¥«¡Ø¤ª¤¦¤Á¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¡Ù¤¬2026Ç¯2·î¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£

º£²ó¤Ï¡¢µ¡Ç½¤ÎÄÉ²Ã¤è¤ê¡¢¤ª¤¤¤·¤µ¤Î¹¹¿·¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¤ª¤¤¤·¤¤¥Ñ¥ó¤ò¾Æ¤±¤ë°ìÂæ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³«È¯¤·¤¿¤½¤¦¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¥Ñ¥ó¹¥¤­¤Ë¤Ï¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤Ãæ¿È¤Î¿Ê²½¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

ÆÃÊÌ¤ÊºàÎÁ¤òÍÑ°Õ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼«Âð¤Ë¤¢¤ëºàÎÁ¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤³Ñ¿©¥Ñ¥ó¤¬¾Æ¤±¤Þ¤¹¡£


¢£¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È­¡¡Ã¸ü³ø¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¹¤¬À¸¤à¡¢°ÂÄê¤·¤¿ËÄ¤é¤ß

¸ü³ø¤¬¤â¤¿¤é¤¹¹â¤¤ÃßÇ®À­¤Ç¡¢È¯¹Ú»þ¤Î²¹ÅÙ¤¬°ÂÄê¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈËÄ¤é¤ß¤Þ¤¹¡£


¤Þ¤ºÂç¤­¤¯¿Ê²½¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¹¡£½¾Íè¤Ï¥×¥ì¥¹²Ã¹©¤Ë¤è¤ëÇö·¿¡ÊÌó1mm¡Ë¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¿·¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¥¢¥ë¥ß¥À¥¤¥­¥ã¥¹¥ÈÀ½Ë¡¤òºÎÍÑ¡£¸ü¤ß¤ÏÌó2ÇÜ¡¢»ý¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¤ï¤«¤ë¤Û¤É¤º¤Ã¤·¤ê¤·¤¿½Å¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¥¢¥ë¥ß¥À¥¤¥­¥ã¥¹¥ÈÀ½Ë¡¤òºÎÍÑ¡£»ý¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¤ï¤«¤ë¤Û¤É¤º¤Ã¤·¤ê¤·¤¿½Å¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£


¤³¤Î¸ü³ø¤¬¤â¤¿¤é¤¹¤Î¤Ï¡¢¹â¤¤ÃßÇ®À­¡£¥Ñ¥óºî¤ê¤Ç½ÅÍ×¤ÊÈ¯¹Ú»þ¤Î²¹ÅÙ¤¬°ÂÄê¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤êËÄ¤é¤à¤è¤¦¤Ë¡£È¯¹Ú¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤¹¤¹¤à¤³¤È¤Ç¡¢¾®Çþ¤Î¹á¤ê¤¬¤·¤Ã¤«¤ê°ú¤­½Ð¤µ¤ì¡¢¾Æ¤­¾å¤¬¤ê¤Ï³°¤Ï¥µ¥¯¥Ã¤È¡¢Ãæ¤Ï¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£

¢£¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È­¢¡Ã¤³¤Í¥×¥í¥°¥é¥à¤Î²þÎÉ¤Ç¡¢¤­¤áºÙ¤«¤Ê¥¯¥é¥à¤Ë

¤³¤Í¥×¥í¥°¥é¥à¤Î²þÎÉ¤Ç¡¢¤­¤áºÙ¤«¤Ê¥¯¥é¥à¤Ë¡£¤·¤Ã¤È¤ê´¶¤¬ºÝÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£


¤µ¤é¤Ë¤³¤ÍÊý¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤âºþ¿·¡£µì¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï°ìÄê¤Î¥ê¥º¥à¤Ç²ó¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿±©º¬¤ÎÆ°¤­¤ò¡Ö²ó¤ë¢ª»ß¤Þ¤ë¡×¤ò·«¤êÊÖ¤¹Àß·×¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î´ËµÞ¤Î¤¢¤ë¤³¤ÍÊý¤Ë¤è¤ê¡¢¥¯¥é¥à¡Ê¥Ñ¥ó¤ÎÃæ¤Îµ¤Ë¢¡Ë¤¬ºÙ¤«¤¯¤Ê¤ê¡¢¤·¤Ã¤È¤ê´¶¤¬ºÝÎ©¤Ä»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£

¢£¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È­£¡Ã¼«Á³¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ø

¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¹ÆâÌÌ¤Ï¡¢°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ë¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ø¡£


¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¹ÆâÌÌ¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥Õ¥ÃÁÇ¼ù»é¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤«¤é¡¢¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ØÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢À½Â¤²áÄø¤Ç¤Î´Ä¶­Éé²Ù¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤Ç¤¹¡£¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¤ÏÀ¸ÃÏ¤¬剝¤¬¤ì¤Ë¤¯¤¤ÁÇºà¤Ç¤¹¤¬¡¢Äì¤ä±©º¬¤Î·Á¾õ¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤Ç¡¢À¸ÃÏ¤¬¥±¡¼¥¹Æâ¤Ë»Ä¤é¤º¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤«¤­º®¤¼¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£È¯¹Ú¤ä¾Æ¤­¾å¤¬¤ê¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¥Õ¥ÃÁÇ¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¹¤ò¼Â¸½¡£¤¤¤ÁÁá¤¯Ã¦¥Õ¥ÃÁÇ¤ØÂÉ¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¢£ÁÛÁü°Ê¾å¤Î»Å¾å¤¬¤ê¡ª¼ÂºÝ¤Ë³Ñ¿©¥Ñ¥ó¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£

¾Æ¤­¾å¤Ã¤¿³Ñ¿©¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤¬¤È¤Æ¤â¤­¤ì¤¤¡£¤ª¤¦¤Á¤Ç¾Æ¤¤¤¿¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤»Å¾å¤¬¤ê¡£


¤µ¤Ã¤½¤¯¡¢¤â¤Ã¤È¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ç°ã¤¤¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤³Ñ¿©¥Ñ¥ó¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ºàÎÁ¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤¢¤È¤Ï¤ª¤Þ¤«¤»¤Ç¤¹¡£

¾Æ¤­¾å¤Ã¤¿³Ñ¿©¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¤Þ¤º¸«¤¿ÌÜ¤¬¤È¤Æ¤â¤­¤ì¤¤¡£¹â¤µ¤¬¶Ñ°ì¤Ç¡¢³Ñ¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÎ©¤Á¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¦ÌÌ¤ä¾åÉô¤Î¾Æ¤­¿§¤â¥à¥é¤¬¤Ê¤¯¡¢¤ª¤¦¤Á¤Ç¾Æ¤¤¤¿¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤·¤¿¡£

¾Æ¤­Î©¤Æ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤ë¤È¡¢¾®Çþ¤Î´Å¤ß¤È¹á¤ê¤¬¤·¤Ã¤«¤ê´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£


¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥¯¥é¥à¤Ï¤­¤áºÙ¤«¤¯¡¢»Ø¤Ç²¡¤¹¤È¤Õ¤ó¤ï¤êÃÆÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥È¡¼¥¹¥È¤»¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤ë¤È¡¢¾®Çþ¤Î´Å¤ß¤È¹á¤ê¤¬¤·¤Ã¤«¤ê´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

ÆÃÊÌ¤ÊºàÎÁ¤òÍÑ°Õ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼«Âð¤Ë¤¢¤ëºàÎÁ¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤³Ñ¿©¥Ñ¥ó¤¬¾Æ¤±¤ë¤Î¤ÏÂç¤­¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£

¢£Æü¾ï¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¤µ¡Ç½¤â½¼¼Â

¡ÖÄ¶Áá¾Æ¤­¥Ñ¥ó¡×¥³¡¼¥¹¤ò»È¤¨¤Ð¡¢Ìó1»þ´Ö¤Û¤É¤Ç¾Æ¤­¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£


ÄÌ¾ï¤Ï3»þ´ÖÈ¾¤Û¤É¤«¤«¤ë¿©¥Ñ¥ó¤Å¤¯¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÄ¶Áá¾Æ¤­¥Ñ¥ó¡×¥³¡¼¥¹¤ò»È¤¨¤Ð¡¢54Ê¬¤Ç¾Æ¤­¾å¤²¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£È¯¹Ú¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ê¤¬¤é¡¢»ÔÈÎ¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Ö¥ì¥Ã¥É¤Ë¶á¤¤¿©´¶¤Ç¡¢Ë»¤·¤¤Ä«¤Ë¤â½ÅÊõ¤·¤Þ¤¹¡£

¥Ø¥ë¥·¡¼»Ö¸þ¤Î¹â¤Þ¤ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿Íµ¤¤¬ºÆÇ³¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ù¡¼¥°¥ë¤Å¤¯¤ê¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£


¥á¥Ë¥å¡¼¤Î³È½¼¤â¡¢º£²ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¥Ù¡¼¥°¥ëÀ¸ÃÏ¥³¡¼¥¹¡£¥Ù¡¼¥°¥ë¤ÏÌý»é¤äÆýÀ½ÉÊ¤ò»È¤ï¤º¡¢¿åÊ¬ÎÌ¤â¾¯¤Ê¤á¡£¥Ø¥ë¥·¡¼»Ö¸þ¤Î¹â¤Þ¤ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿Íµ¤¤¬ºÆÇ³¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢2026Ç¯¤Ï¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥Ñ¥ó¤Ë¡£¤³¤Î¥³¡¼¥¹¤Ï¡¢Ìó37Ê¬¤ÇÀ¸ÃÏºî¤ê¤¬´°Î»¡£¤¢¤È¤ÏÀ®·¿¤·è§¤Ç¡¢¾Æ¤¯¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥È¡¼¥¿¥ë2»þ´Ö¤Ç¼êºî¤ê¥Ù¡¼¥°¥ë¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£

ÃÖ¤­¾ì¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¡£¥­¥Ã¥Á¥ó¤Ë¼«Á³¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤Þ¤¹¡£


¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¤â¤Á¤Ä¤­¡¢¥è¡¼¥°¥ë¥È¡¢´Å¼ò¡¢¥Ð¥¿¡¼¤Ê¤É¡¢µ¨Àá¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³èÌö¤¹¤ë¥ì¥·¥Ô¤¬Ë­ÉÙ¡£¥Ñ¥óºî¤ê¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤º¡¢°ìÇ¯¤ò¤È¤ª¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë°ìÂæ¤Ç¤¹¡£

¢£¹âµ¡Ç½¤¹¤®¤Ê¤¤¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹

²Á³Ê¤Ï1Ëü±ßÂæ¸åÈ¾¤È¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Áàºî¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¡£


¥·¥í¥«¡Ø¤ª¤¦¤Á¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¼«Æ°ÅêÆþµ¡Ç½¤ä³°µ¤²¹¥»¥ó¥µ¡¼¤Ê¤É¤ÏÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢²Á³Ê¤Ï1Ëü±ßÂæ¸åÈ¾¤È¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Áàºî¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Æ¥Û¡¼¥à¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¤ò»È¤¦Êý¤Ë¤â¡¢Æü¾ïÅª¤Ë¥Ñ¥ó¤ò¾Æ¤­¤¿¤¤Êý¤Ë¤â¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£

³Ñ¿©¥Ñ¥ó¤È¤¤¤¦ÄêÈÖ¥á¥Ë¥å¡¼¤À¤«¤é¤ï¤«¤ë¡¢¾Æ¤­¾å¤¬¤ê¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¡¢°Â¿´´¶¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤µ¡£


³Ñ¿©¥Ñ¥ó¤È¤¤¤¦ÄêÈÖ¥á¥Ë¥å¡¼¤À¤«¤é¤³¤½¤ï¤«¤ë¡¢¾Æ¤­¾å¤¬¤ê¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¡¢°Â¿´´¶¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤µ¡£¥Ñ¥ó¤ò¾Æ¤¯¤³¤È¤¬ÆÃÊÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ê¤¯¡¢Êë¤é¤·¤Î±äÄ¹¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

Ê¸¡áÊÔ½¸ÉôA

