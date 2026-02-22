世界に広がる“パクリ”根絶へ…日本でも人気の激辛麺「ブルダック」　韓国食品メーカーが商標権確保の動き

韓国の大手食品メーカー・三養（サミャン）食品が「ブルダック」ブランドの韓国国内における商標権確保に乗り出した。世界でブルダック炒め麺の人気が高まるなか、海外各地で模倣品が拡散していることへの対応措置だ。同社は商標の空白が世界市場拡大の障害になり得ると見ている。

【画像】中国製の“偽”ブルダック炒め麺

2月19日、業界によると、三養食品は今月中に知識財産庁へブルダックブランドの英語名「Buldak」の商標出願を進める計画だ。韓国国内で「ブルダック」という名称が商標として保護されていない状況のなか、英語商標によって権利基盤を強化する構想だ。

海外での紛争はすでに進んでいる。先月、三養食品のキム・ジョンス副会長は李在明（イ・ジェミョン）大統領主宰の経済成長戦略国民報告会に出席し、「三養食品は世界88カ国で商標登録をしているが、27カ国で紛争中だ」と明らかにした。そして「海外でKブランドを保護することが重要な課題だ」とし、「国内および海外商標権確保」のため政府支援を要請した。

ブルダック炒め麺（写真＝三養食品）

実際、ブルダック炒め麺の世界的人気が高まった2020年代以降、中国や東南アジア、アメリカはもちろん、最近では欧州、中東、アフリカでも模倣品が登場している。

中国ではブルダック炒め麺の中国語名称「火鶏麺」を使った製品が流通しており、三養食品のキャラクター「ホチ」をほぼそのまま模写した事例も確認された。韓国語の「ブルダック炒め麺」表記とともに英語で「Buldak」を大きく表示した製品が中国、サウジアラビア、ロシアなどで販売されているという説明だ。

北朝鮮でブルダック炒め麺のパッケージをまねて製作した商品が中国で流通しているとの報道も出た。最近、米オンラインコミュニティのレディットには「ブルダックと並んでコピー商品が売られている」という投稿が写真付きで掲載された。該当製品のブランド名は「Boodak」で、「Samyang」に似せた「Sayning」という表記が使われていた。

こうした状況のなか、三養食品は警告状送付、紛争調整申請、知識財産庁通報、差し押さえ申請書提出などで対応している。同社は「ブルダック」商標の国内保護空白が海外での権利主張に制約となり得ると見ている。

韓国国内では、すでに「ブルダック」という名称の商標性は認められていない。2000年代に「ホンチョブルダック」という外食フランチャイズが登場したが、2001年に「ブルダック」商標が登録され紛争が発生した。これに対し特許法院は2008年、「ブルダック」は普通名詞のように広く使われ識別力を失っていると判断し、誰でも使用できる表現だと判示した。

専門家は商標保護の基準は消費者認識にある点を指摘する。エリス国際特許法律事務所代表弁理士のチョ・ウンヨン氏は「商標判断の核心は辞書的意味ではなく消費者認識の実質にある」とし、「市場認識に対する法的評価でなければならない」と説明した。

三養食品は現在、88カ国でブルダック炒め麺関連の商標約500件を登録済みまたは審査中だ。英語表記「Buldak」をはじめ、キャラクター、パッケージデザインなど侵害対応に活用度の高い商標出願を拡大する計画だ。

同社関係者は「韓国で『Buldak』商標が登録されれば、海外での商標権侵害対応が今より効果的になる」とし、「韓国で商標が登録されなければ海外で権利主張する際に困難が生じる可能性があるため、国内で『Buldak』商標を登録しようとしている」と述べた。

（記事提供＝時事ジャーナル）