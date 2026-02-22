ニューオーリンズ・ペリカンズ vs フィラデルフィア・セブンティシクサーズ

日付：2026年2月22日（日）

開催地：スムージー・キング・センター（New Orleans）

最終スコア：ニューオーリンズ・ペリカンズ 126 - 111 フィラデルフィア・セブンティシクサーズ

NBAのニューオーリンズ・ペリカンズ対フィラデルフィア・セブンティシクサーズがスムージー・キング・センター（New Orleans）で行われた。

第1クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズがリードし24-29で終了する。

第2クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズが試合を有利に運び57-65で終了する。

第3クォーターはニューオーリンズ・ペリカンズが逆転し97-91で終了する。

第4クォーターはニューオーリンズ・ペリカンズが試合を有利に運び126-111で終了する。

試合はニューオーリンズ・ペリカンズの勝利となった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

