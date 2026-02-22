ミラノ・コルティナ冬季オリンピックは２２日、最終日のラストを飾るアイスホッケー男子決勝が行われる。

準決勝で前回優勝のフィンランドに逆転勝ちして１０度目の優勝を狙うカナダと、３度目の優勝を目指すアメリカの対戦だ。

この男子アイスホッケー、１５日に行われた１次リーグのカナダ−フランス戦で、両チームの選手の「乱闘」が起きた。激しい接触プレーや小競り合いなどから「氷上の格闘技」と称される競技だが、五輪の場での「乱闘シーン」はほとんど見られない。グローブを脱いで１対１で、スティックは使わないなどの暗黙の了解のもとに「ＦＩＧＨＴＩＮＧ」が半ば容認されている世界最高峰の北米アイスホッケーリーグ（ＮＨＬ）と違い、五輪では乱闘が厳しく罰せられるからだ。

国際アイスホッケー連盟公式ルールブックの「４６．１」には「乱闘は国際的なアイスホッケーのＤＮＡの一部ではない」との記述があり、ＮＨＬでは５分間の退場で試合に戻れるが、五輪では退場処分もある。今回の五輪の１次リーグで乱闘にかかわったフランスの選手は国内連盟から残り試合の出場停止処分を受けた。

カナダとアメリカが男子決勝で顔を合わせるのは２０１０年バンクーバー大会以来、４大会ぶり。過去７回の決勝ではカナダの６勝１敗だ。折しも国際社会では、アメリカのトランプ大統領の一連の強権的な言動にカナダが激しく反発し、両国の関係は緊張している。政治とスポーツは別物ではあるが、北米大陸の隣国対決は注目の一戦となりそうだ。（デジタル編集部）