２０１９年の2月に、ステージ4の口腔がん(舌がん)と診断されたことを公表し、舌の6割以上を切除し、再建手術。その後、同年４月には「食道がん」も判明し、手術で治療を行った、歌手の堀ちえみさんが自身のブログを更新。

リハビリを受け、その思いを綴っています。



【写真を見る】【 堀ちえみ 】 「今日のリハビリでは、胸に込み上げるものが」 舌がん手術から７年 「流した数々の涙が思い出され…」「生きていられたこと自体が 本当に夢のよう」





堀ちえみさんは「なんか今日のリハビリでは、胸に込み上げるものがありましたね。」と、投稿。



続けて「舌がんの術後から、もうすぐまる7年ということ。」「そして先生とリハビリのお部屋で、ずっと過ごしてきたことや、ご指導いただいてきた内容など、流した数々の涙が思い出され… なんとも言えない想いが溢れ、私が生きていられたこと自体が 本当に夢のようだなって。」と、記しました。





そして「今までのことを思い返してみては、改めてさまざなことを噛み締めました。」と、綴りました。





堀ちえみさんは「大切な私の言葉。」と、投稿。



続けて「以前の自分の話し方とは、違ってしまいましたが… 今の私の新しい言葉は、全ての音を一音ずつ、言語聴覚士の先生が作ってくださいました。」と、説明。



そして「この手術後の患者さんの言葉は、オーダーメイドです」「それぞれが今の私の舌に合わせて、新たに作られた音。」と、綴りました。









堀ちえみさんは「そしてこの部位のがんの術後の、リハビリについては毎日欠かせません。」「毎日のスタートは自主練からです。」と、投稿。



続けて「その生活は一生続きますが、もう苦とは思わなくなりました。」「むしろ毎日何かしらの変化があるため楽しんでいたりします。」と、記しました。



そして「その変化は決して良いことばかりではないけど、生身に起こるものだからといい風に考えると、何故か心が軽くなるものです」と、綴りました。







堀ちえみさんは「誰よりも劣るところがあると、やさしくなれます。」と、投稿。



続けて「人間なんてそんなモンですね。」と、記しました。



そして「私は今までたくさんの皆様に支えていただきました。」「特に医療従事者の皆様には、助けていただきましたこと、励まし続けていただいていること、心から感謝致しております、」と、綴りました。

最後に、堀ちえみさんは「これからも病院通いは続きますが、どの病気も早期発見して、適切な治療を早期に受けること。」「これを絶対に忘れないで、健康で充実した毎日を過ごしていきます。」「感謝！ 午後からも診察。 頑張ろう」と、その思いを綴っています。







堀ちえみさんは2024年2月下旬、自身のブログで2019年2月に公表した舌がんが「完治」と診断されたことを報告しました。

そして、治療・リハビリと並行して準備していたコンサートを2024年4月20日に完遂。さらに2024年5月には新曲「FUWARI」をリリースするなど、着実に歌手活動を続けています。







【担当：芸能情報ステーション】