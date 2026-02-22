俳優の兵頭功海（２７）が２２日、都内で「２０２６．４−２０２７．３ カレンダー発売記念イベント」に出席。「非日常なルック」がテーマのカレンダーの出来栄えに、兵頭は「今回は自分が出せない点数まで上げることができた。（満点の）倍の２００点です」と自己評価していた。

元高校球児ということで、３月から開催されるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）にも注目。「僕は小学校のころからずっと野球少年だったので、イチローさんが決勝打を打った昔の試合（０９年大会決勝戦）とかも、学校から帰ってきてすぐ見ていた」と振り返った。

現在の野球日本代表は井端弘和監督が率いているが「僕からしたらド世代の中日ドラゴンズのスター。２０１３年（１次リーグ台湾戦）の鳥谷選手が盗塁した後に打ったりとか、すごい活躍を見ていた」と笑顔だ。

将来の目標の１つを「いつか、もうちょっと売れてきたらＷＢＣとか野球の仕事をしたいと思っていた。今回はかなわなかったので、次回のＷＢＣは仕事で関われるように頑張っていきたい」と語り、今後のさらなる飛躍を誓っていた。