Snow Man渡辺翔太、シンガポールの街中降臨「スターのオーラ溢れてる」「目そらしかっこいい」つなぎ姿にも注目集まる
【モデルプレス＝2026/02/22】Snow Manの渡辺翔太が2月21日、自身の Instagramを更新。シンガポールでのショットを公開した。
【写真】スノメンバー「すべてが絵になる」シンガポールの街中ショット
渡辺は「シンガポール」とコメントし、写真を投稿。TBS系「それSnow Manにやらせて下さい」内で着用している青いつなぎ姿で海の向こうにマリーナベイ・サンズの3つのタワーが見える場所に立ち、片手を上げて目線を横にそらしているショットを公開した。また、マーライオン像などのシンガポールの名所の写真も載せている。
この投稿に、ファンからは「放送楽しみ」「シンガポールでもつなぎなの可愛すぎる」「目そらしかっこいい」「シンガポール楽しそう」「スターのオーラ溢れてる」「すべてが絵になる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
