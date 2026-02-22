フィギュアスケート・エキシビション

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・エキシビションが21日（日本時間22日）に行われた。女子シングルの銅メダリスト、中井亜美は真っ赤な衣装で登場し、イタリアの観客を魅了した。ネット上では個人戦の時とは違う髪型に注目が集まった。

ポニーテールから一変した。中井はフリルのついた真っ赤なドレス風の衣装で登場。満面の笑顔で滑り、氷の上に寝そべって可愛らしいポーズを決めるなど、17歳は大いに会場を盛り上げた。

女子シングルではショートプログラム、フリーともにポニーテールだったが、エキシビションは髪を下ろしたスタイルに。ガラッと雰囲気が変わった様子に、ファンからは「髪を下ろしている姿もエキシビションならでは」「エキシビのヘアスタイルが1番好きかも」と称賛の声が上がった。

この髪を下ろした姿は、日本オリンピック委員会（JOC）の公式インスタグラム「TEAM JAPAN」でも公開されており、「これはCMくるやろな」「会場を明るくする」などの声もあった。



（THE ANSWER編集部）