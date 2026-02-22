黒ゴムに刺すだけ → まとめ髪が垢抜け！【3COINS】大人が週5で頼りたい♡「ヘアフック」

ちょっとした外出でも、なるべく髪型に気を配りたいところ。毎日のヘアセットに悩む人こそ、手軽に使える【3COINS（スリーコインズ）】の「ヘアフック」に注目してみて。ヘアゴムでまとめた結び目に、裏面のフックをかけるだけの簡単さであっという間に垢抜けが狙えそう！ デザインによって仕上がりの雰囲気を変えられるから、複数揃えておくのもおすすめです。

大人可愛いハートモチーフ

【3COINS】「パールラインハートフックポニー」\330（税込）

ボリュームを抑えたローポニーに、存在感を放つ二重のハートモチーフ。ラフに重なる姿がこなれ感を与えてくれそう。アクセントのパール風パーツが上品さを引き上げてくれるため、可愛さと大人っぽい落ち着きを両立できます。モチーフのテイストに合わせて、くるりんぱや編み込みでガーリーに寄せても素敵に仕上がる予感！

春風に揺れるふわふわリボン

【3COINS】「チュールダブルリボンヘアフック」\550（税込）

春に人気の軽やかなチュール素材のリボンも要チェック。視線を集める大振りタイプで、カラーはアイボリー・ブラック・パープルの3色展開。シンプルなポニーテールやハーフアップにつければ、ワンランクアップしたような華やかな雰囲気に。

セレモニーにもなじむパール風

【3COINS】「フラワーパールヘアフック」\330（税込）

大小のパール風パーツをふんだんに使ったデザインは、エレガントそのもの。小ぶりながらもさりげなく視線を集めそうです。全体を軽く巻いてからまとめ髪にすると、ヘアフックの華やかさと上手くバランスが取れるはず。

エフォートレスなニュアンスフレーム

【3COINS】「パール付メタルヘアフック」\330（税込）

ニュアンシー楕円型のヘアフック。決めすぎない肩の力が抜けた雰囲気に、樹脂パールがさりげなく高級感を添えてくれます。低い位置でざっくりまとめたときも、カジュアルさを抑えて品よく見せられそう。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nae.S