榮倉奈々、15キロのダンベル持ち上げ腹筋トレーニング「ストイック」「すごすぎる」と話題に
【モデルプレス＝2026/02/22】女優の榮倉奈々が2月21日、自身のInstagramストーリーズを更新。15kgのダンベルを持ち上げながら腹筋をするトレーニング動画を公開し、話題となっている。
【写真】イケメン俳優の女優妻「努力する姿がかっこいい」15キロ持ち上げ腹筋する姿
榮倉は、Tシャツにスウェットパンツ姿のトレーニング動画を公開。「15キロ」とコメントを添え、両手でダンベルを上に掲げたまま何度も腹筋をする様子を公開した。
この投稿に、ファンからは「15kgすごすぎる」「ストイック」「努力する姿がかっこいい」「見習いたい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
