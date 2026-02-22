榮倉奈々（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/02/22】女優の榮倉奈々が2月21日、自身のInstagramストーリーズを更新。15kgのダンベルを持ち上げながら腹筋をするトレーニング動画を公開し、話題となっている。

【写真】イケメン俳優の女優妻「努力する姿がかっこいい」15キロ持ち上げ腹筋する姿

◆榮倉奈々、トレーニング動画公開


榮倉は、Tシャツにスウェットパンツ姿のトレーニング動画を公開。「15キロ」とコメントを添え、両手でダンベルを上に掲げたまま何度も腹筋をする様子を公開した。

◆榮倉奈々のトレーニング動画に反響


この投稿に、ファンからは「15kgすごすぎる」「ストイック」「努力する姿がかっこいい」「見習いたい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）

