1.突然大きい声で話しかける

猫を飼い始めてやってしまいがちなこと。それは、つい突然大きな声で話しかけることです。特に猫がおうちに慣れていないときに、大きな声を出すと懐くどころか怖がってしまう可能性もあります。

猫は大きな音に対して、危険信号として認識しやすい傾向があります。そのため、陽気でテンションの高い大きな声ですら、恐怖を感じることがあるのです。スッとその場から離れたり、物陰に隠れたりする行動につながります。

猫に好かれるためには、昔からずっと一緒にいたかのように落ち着いた声量を意識し、穏やかに声をかけることが大切。むしろ、独り言のように静かな話し方のほうが、猫に警戒心を抱かれにくくなります。

2.低く強い口調で話しかける

一般的に、猫は男性の声よりも、女性の声に好意的な反応を示しやすい傾向があるといわれています。その理由は、声の高さと柔らかさにあります。もちろん、男女という性別そのものが決定要因ではなく、低く響く音は、猫にとっては威嚇や警戒のサインに聞こえる場合があるという理由からです。

さらに強い口調で話すと、猫同士でケンカするときのような恐怖心を与える場合があります。警戒心の強い猫ほど低い声には不安を感じやすく、距離を取ろうとするかもしれません。

声の高低差には個人差があるものなので、無理に作り声にしなくてもよいのですが、できるだけ話し方のトーンを柔らかくし、強くならないよう穏やかな声を心がけると猫は安心します。

3.早口で一方的に話し続ける

早口というのも個人差があるので、一概にすべてダメということは決してありません。問題なのは、ふだんはゆっくりと話す飼い主が、一方的に早口で話し続けることです。

猫の脳は、一度に処理できる情報量が限られているので、たくさんの言葉を途切れなく浴びせられると、猫にとっては刺激が強すぎてノイズにしか聞こえずに疲れ切ってしまうのです。

この場合の猫は、明確な拒否のサインをするとは限らないため、無視して寝たふりをされるか、その場を離れられたりするだけで終わりますが、猫の中ではもう「距離を取りたい相手」と認識されてしまうかもしれません。

猫に話しかけるときには、短い言葉を区切って伝え、必ず間を取ることが大切です。

4.顔を近づけながら話す

寝ている猫に嫌われやすいのが、顔を近づけながら話しかける行為です。猫にとって至近距離での声かけ、特に相手の「目」が近くにあるという状況は、それだけで圧迫感を与えてしまいます。

話し方そのものが穏やかであっても、距離の近さには猫それぞれの好みが加わるため、ひとりの時間を大切にする猫にとっては、目の前に迫る飼い主には警戒心が一気に高まります。

ふだんからスリスリや抱っこの多い猫はあまり問題にはなりませんが、完全に心を開いていないような猫の場合には、テリトリーを尊重して無理に近づかず、距離を保って話しかけるようにしましょう。

まとめ

猫に嫌われる話し方は、たいてい「猫の感覚と距離感を無視した態度」に原因があります。

まだ飼い始めたばかりでお互いの信頼関係をこれから築いていく時期には、たくさん構いたい気持ちは押さえて、できるだけ猫のペースを主体として接することが大切です。そして、たとえ家族の間であっても、猫がいる空間で大声や強い口調の話し方は、猫にとっては不快な音の刺激になります。

もし「猫には優しくしているのに嫌われてしまう」という場合には、ふだんからの話し方も見直してみるといいかもしれません。猫は、人間の声の質やテンポ、関わり方などから総合して相手を判断しています。