スルー不可避の可愛さ（汗）【カルディ】次買いたい「新作おやつ」

【カルディ】では、春の訪れを告げる華やかな新作おやつが続々と登場しています。思わずパケ買いしたくなる愛らしいデザインはもちろん、味わいも楽しめそうなものばかり。個包装でシェアしやすいものも豊富で、自分へのご褒美だけでなくちょっとした手土産にもおすすめ。今回は、店頭で見かけたら即チェックしたい、ときめき満点の注目スイーツをご紹介します。

愛くるしい表情に癒やされる「ベルフィン ミニベアレリーフバッグ」

キュートなクマが描かれたピンク色のパッケージが目を引く、ベルギー産の本格派チョコレートです。個包装されたクマたちは、食べるのがもったいないほどキュート。@ftn_picsレポーターHaruさんいわく「本当に美味しい」のだとか。10個入りと満足感のあるボリュームなので、家族や友人とワクワク感を分かち合うのにも最適な一品です。

春のときめきを凝縮した「ベルフィン バニー & ダックミニレリーフバッグ」

イエローを基調としたパッケージの中に、ウサギやアヒルをモチーフにした可愛らしいチョコが詰まったセットです。チョコたちの可愛さはもちろん、お花や蝶々が舞う鮮やかなパッケージのデザインは、見ているだけで心が弾み、季節のギフトとしても喜ばれそうです。

素材のコントラストが光る「苺のホワイトチョコ（筒）」

真っ赤な苺をまるごとフリーズドライし、クリーミーなホワイトチョコで優しく包み込んだ贅沢なスイーツ。苺本来の酸味と、ホワイトチョコの甘みが絶妙なハーモニーを奏で、一粒でも豊かな味わいが期待できます。筒状のパッケージもオシャレで、大切な方へのちょっとした差し入れにも重宝しそうです。

桜香る一口の幸せ「さくらマドレーヌ」

レポーターHaruさんが「袋を開けた瞬間桜の香りがふわっと広がり幸せな気分に」と喜びをあらわにしたのが、淡いピンク色が美しい一口サイズのマドレーヌ。しっとりと焼き上げられた生地からは、桜の優しい風味が感じられ、ひと足早いお花見気分を自宅で楽しませてくれそう◎ 20個入りと大容量ながら個包装になっているため、オフィスでの配り菓子や毎日の少しずつのお楽しみにもぴったりです。

