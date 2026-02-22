ジェームズ・ミルナーがブレントフォード戦にスタメン出場

イングランド・プレミアリーグのブライトンは現地時間21日、リーグ第27節でブレントフォードと対戦し、2-0で勝利した。

この一戦で、MFジェームズ・ミルナーがプレミアリーグ最多出場記録を達成した。

1月に40歳を迎えたミルナーは、この試合でプレミアリーグ通算654試合出場を記録。2002年にリーズ・ユナイテッドでキャリアをスタートさせ、その後はマンチェスター・シティなどでプレーしたギャレス・バリー氏の653試合を上回り、単独での最多出場記録を更新した。ブレントフォード戦では先発出場し、後半45分までピッチに立った。

記念すべき一戦でミルナーは、アウトソール部分に「654」の数字が刻まれた特別仕様のスパイクを着用。まさに新記録達成の歴史を自らの足で刻んだ。SNS上でも「偉大なる記録をさらに伸ばしていってほしい」「まさに鉄人」「紛れもなくレジェンド」「本当に伝説的な選手」「この記念スパイクは物語そのもの」「これは歴史を感じる」など多くのコメントが寄せられ、40歳のミルナーに称賛の声が集まった。

試合は日本代表MF三笘薫もフル出場したブライトンが2-0で快勝し、偉大な記録に花を添えた。ミルナーがこの金字塔をどこまで伸ばすのか、今後も注目が集まる。（FOOTBALL ZONE編集部）