◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート

２１日にエキシビションが行われ、日本勢はペア史上初の金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝、男子シングル銀の鍵山優真（２２）＝オリエンタルバイオ・中京大＝、同銅の佐藤駿（２２）＝エームサービス・明大＝、女子シングル銀の坂本花織（２５）＝シスメックス＝、同銅の中井亜美（１７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が豪華競演に参加した。演技後、りくりゅうと今季限りで現役引退を表明している坂本は３人でリンク中央の五輪マークに触れ、感謝と別れを告げた。

日本史上最多１大会メダル６個を獲得したフィギュアの快進撃は、大会初日の６日に行われた団体から始まった。先陣を切ったアイスダンスの「うたまさ」こと吉田唄菜、森田真沙也（木下アカデミー）組がリズムダンス（ＲＤ）で１０チーム中８位と踏ん張った。続いて登場したペアの三浦、木原組はショートプログラム（ＳＰ）で自己ベスト、世界歴代３位の８２・８４点をたたき出して１位となった。木原は「すごくいいバトンを渡すことができた」と誇った。３番手の女子ＳＰ坂本花織はトップの今季世界最高７８・８８点をマークし、チームを２位に押し上げた。

７日は予選の最終種目となる男子ＳＰでは、鍵山が自己ベストにあと０・１点と迫る１０８・６７点でトップに立った。緊張感もありながら「ミラノのお客さんとチーム・ジャパンの応援で全て吹き飛んだ」と演技中に観客をあおる余裕もみせ“４回転の神”イリア・マリニン（米国）に１０点以上差をつけた。５チームによる決勝１種目目となったアイスダンスのフリーダンスは「うたまさ」が力を出し切り、チーム順位で首位・米国と５点差の２位で最終日につないだ。

団体最終日はペアのフリーで「りくりゅう」が世界歴代３位の１５５・５５点を出し、キス・アンド・クライで三浦は驚きのあまり椅子から転げ落ちた。木原の「何度もシングルの方に助けられてきたので、今度は僕たちがチームジャパンを助けられるように」との思いが結実。続く女子フリーの坂本はミスもあったが１位となり、米国と同点で最終種目の男子ＳＰへ。最終滑走で自己ベストの１９４・８６点をマークし２位。重圧に耐えて銀メダルを確定させると大粒の涙を流した。

個人戦に舞台を移し、男子は幼い頃から「関東三羽がらす」としてしのぎを削った鍵山、佐藤、三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）が出場。鍵山は２大会連続の銀、同学年の佐藤はＳＰ９位から巻き返しての銅メダルを獲得した。２０１８年北京五輪から３大会連続で２人がメダルを獲得する快挙に、鍵山は「すごい嬉しかった」、佐藤も「優真と一緒に表彰台、うれしい」と喜んだ。三浦は大会直前に靴が破損するトラブルもあり１３位に終わったが、佐藤を指導する日下匡力（ただお）コーチが靴を補強する絆の深さが支えとなった。一方、ＳＰ首位のマリニンはフリーでミスが続発しまさかの８位に沈み、シャイドロフがカザフスタン勢のフィギュア初となる金メダルを手にした。

ペアのりくりゅうは現行制度史上最大の６・９０点差を逆転し金メダルを獲得した。ＳＰのリフトで珍しくミスがあり、自己ベストより１０点近く低い７３・１１点で５位。木原は氷上でうなだれ１０秒動けなかった。翌日のウォーミングアップ中まで涙し続ける木原を９歳年下の三浦ら周囲が慰め、励まし迎えたフリー。「お互いのために滑ろう」と誓い合って息ぴったりの演技をみせ１５８・１３点の世界最高得点をマーク。１９７２年札幌五輪でペアが初出場してから半世紀、悲願の挑戦に立った。結成３季目の「ゆなすみ」こと長岡柚奈、森口澄士（すみただ、木下アカデミー）はフリーに進めなかったが、ペア継続を表明し、すでに今後の躍進への歩み始めた。

女子は今季限りでの引退を表明して臨んだ坂本が銀、ＳＰ首位の１７歳・中井亜美が銅、千葉百音（木下グループ）が４位に食い込んだ。チームジャパンを盛り上げ、引っ張り続けた坂本は、ＳＰ２位で迎えたフリー後半で、フリップ―トウループの連続３回転ジャンプが単発になり、アリサ・リュウ（米国）に１・８９点差で敗れた。「『ここ一番』っていうところで今まで決めてきた分、なんでここで出せなかったかなっていうのが正直めちゃくちゃある」と悔し涙を流した。

ただＳＰ後には後輩たちの大躍進に「世代交代も安泰ですね、日本は」と話していた。中井は「花織ちゃんのように、あと２回オリンピックに出たい」、千葉は「こういう忘れられないスケーターになりたい」と覚悟を口にした。個人競技でありながら、互いに仲間へ熱心に声援を送る姿はチームで戦っていることの証し。引き継がれてきたチームジャパン絆のバトンは、ミラノから次回３０年大会、そして未来へとつながっていく。