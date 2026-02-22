¡Úµð¿Í¡ÛÉÔ°Â¤äÇº¤ß¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤³¤½¥×¥í¡¡¥Õ¥©¡¼¥à½¤ÀµÃæ¤Î¸Í¶¿æÆÀ¬¤Î¸½ºßÃÏ¡Ú¥¥ã¥ó¥×ÊóÃÎ¡Û
¡¡µð¿Í¤Î¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¤¬£²£±Æü¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤¬¸«¼é¤ë¤Ê¤«¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¡££µ£²µå¤òÅê¤²¹þ¤ó¤À¡££±£´Æü¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¤Ç¤Ï²ÝÂê¤ÎÀ©µåÌÌ¤Ç¿Ê²½¤ò¸«¤»¤é¤ì¤º¡¢¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤ËÈïÃÆ¡£ËÜÍè¤Î»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¥ê¥ê¡¼¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²¼¤²¤ë¤Ê¤É¥Õ¥©¡¼¥à¤ò½¤ÀµÃæ¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÇ®»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥·¥å¡¼¥È¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤°¤é¤¤ÂçÃÀ¤Ë¡×¤ÈÏÓ¤Î¿¶¤ê¤äÅêµå¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤â´Þ¤á¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÌÏÍÍ¤ò¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¡ÖÊóÃÎ¥×¥íÌîµå¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤¬Ì©Ãå¤·¡¢Çº¤á¤ë±¦ÏÓ¤Î¿´¶¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÀ®ÀÓ¤¬½Ð¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤ÎÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¤ÇÆþ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥×¥í£¸Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¡£ºòÇ¯¤ÎÀ®ÀÓ¤«¤é¡ÖÉÔ°Â¡×¤ò¤³¤Ü¤¹¤â¡Ö¤½¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤³¤½¥×¥í¡×¤È³Ð¸ç¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£