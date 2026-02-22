『薬屋のひとりごと』あどけない表情の猫猫、見守る羅門 新規ビジュアル公開
テレビアニメ『薬屋のひとりごと』から、季節の植物をテーマにした新規ビジュアル企画「猫猫、壬氏と巡る四季」の2月ビジュアルが公開された。
【動画】新たな物語へのヒントが散りばめられた『薬屋のひとりごと』続編PV
2月ビジュアルのテーマはふきのとう。芽吹き始めたふきのとうに手を伸ばす猫猫（マオマオ）とそれを見守る養父・羅門（ルォメン）。羅門の前だからみせる、猫猫もいつもより少しあどけない表情を見せ、もうすぐやって来る春の訪れを感じさせるあたたかな1枚となった。
また、ビジュアル解禁に合わせてXでのフォロー＆リポストキャンペーンが実施される。テレビアニメ『薬屋のひとりごと』の公式Xアカウントをフォロー、キャンペーンの投稿をリポストすると、抽選で5人に今回解禁となったビジュアルカードがプレゼントされる。
本作は、毒と薬に異常な執着を持つ薬屋の娘・猫猫（マオマオ）と、謎多き美形の宦官・壬氏（ジンシ）が、宮中で次々と巻き起こる難事件に挑んでいく“謎解きエンターテインメント”。原作は日向夏氏、イラストはしのとうこ氏が担当し、シリーズ累計4500万部を突破。続編となるテレビアニメ第3期＆劇場版の制作が決定している。
■2月ビジュアルスタッフ
原画：高橋敦子
原画作監：中谷友紀子
色彩・仕上げ：岡崎菜々子
背景：玉城健二
撮影：武山篤
