杏×ヤスペル・ペーコネンW主演、日本×フィンランド共同製作『BLOOD & SWEAT』濱田岳、高杉真宙らキャスト一挙解禁
WOWOWが新たに挑む国際共同製作ドラマ『連続ドラマＷ BLOOD & SWEAT』（全8話）が、4月5日より放送・配信される（毎週日曜 後10：00）。日本とフィンランドで連続猟奇殺人事件を追う、杏とヤスペル・ペーコネン演じる2人の刑事を取り巻くキャスト陣が一挙解禁された。あわせて、本作の世界観が感じられる場面写真と本予告映像も公開された。
本作は、日本とフィンランドを舞台に、国境を越えて発生した連続猟奇殺人事件の真相を追う完全オリジナルのクライムサスペンス。WOWOWがハリウッドとの共同制作で話題を呼んだ『TOKYO VICE』に続き、日本の制作会社「AX-ON」とフィンランドの「ICS Nordic」とともに手がける新たな海外共同製作プロジェクトとなる。フィンランド最大のエンターテインメント企業「Nelonen Media」での独占放送・配信に加え、カナダの配給会社「BOAT ROCKER STUDIOS」がワールドセールスを担当し、世界展開も視野に入れている。
主人公は、警視庁捜査一課の刑事・涼宮亜希（杏）と、フィンランド国家捜査局・FNBIの刑事ヨン・ライネ（ヤスペル・ペーコネン）。約7800キロ離れた日本とフィンランドを舞台に、それぞれの過去と国家の秘密が絡み合う事件に迫っていく。
今回新たに、日本側キャストとして濱田岳、高杉真宙、時任勇気、早乙女太一、國村隼らの出演が発表された。濱田は破天荒な亜希に軽口をたたきながらも寄り添い、根気強く支えるよき相棒の刑事・高木啓介役を演じる。フィンランドで捜査に当たる亜希を日本からバックアップする。「見慣れているはずの日本の景色をフィンランドのスタッフの方々に切り取ってもらったことでかなり新鮮なドラマになっています」とコメントを寄せている。
高杉が演じるのは、亜希の弟で刑事の涼宮龍二役。組織を重んじる自分と違い、なりふり構わず真相へと突き進んでいく亜希をどこかうらやみ、コンプレックスを抱いてもいる。元公安トップである父の意向で、不本意ながら捜査一課に配属され、日本の捜査を指揮することになる。高杉は「予想を一切させないストーリーに、映像や出演者、スタッフの皆さんはどのように寄り添ったのか、作品を見るのが僕自身も本当に楽しみです」と語った。
時任が演じるのは、陸軍少佐の正忠（まさただ）役。第二次世界大戦時にソ連軍への諜報活動のためフィンランドへ派遣された。「正忠が物語にどう絡むかを考察しながらご覧いただけるとうれしい」とコメントしているように、物語が進むにつれ徐々に正体が明らかになっていく。
早乙女が演じるのは、亜希のためにフィンランド警察が手配した日本人通訳・田中博文役。包み込むような優しさで、日本を離れて暮らす亜希をバックアップしていく。「僕はフィンランドでの撮影がほとんどでしたので、新たな環境やフィンランドの撮影チームやキャストの方とお芝居を作る貴重な体験に、日々刺激を受けました」と話している。
國村が演じるのは、亜希と龍二の父・涼宮徳朗役。元公安のトップで、現在も警察上層部に多大な影響力を持つ厳格な人物だ。涼宮家の伝統を重んじる徳朗は、涼宮家の人間として自分の意のままに動かない亜希の前にたびたび立ちはだかってきたが、フィンランドへ渡ることについては特に厳しく反対する。それには裏があるようで…。國村は「今までになかったエンターテインメントとして結実させることができたのではないか」と自信をのぞかせる。
さらに、11年前に他界した亜希の兄・涼宮誠一役に福士誠治、日本のとある田舎町にある警察署の副所長・北島役に古舘寛治、捜査一課長で亜希の上司・広沢隆役に岩谷健司、児童養護施設の校務員・ゲン役に吹越満らが名を連ねる。
フィンランドとドイツからは、フィンランド国家捜査局・FNBIの主任警部ニコ・サロネン役にミッコ・ノウシアイネン、ヨンの長年の相棒で刑事・カトリーナ・サルミ役にアリナ・トムニコフ。フィンランド国家捜査局支局長ヴィルヤミ・クロゲル役にアンティ・レイニ。ヨンの知人でドイツ人のハッカー・ゼター役にゼファン・スミス=グナイスト。時任演じる日本兵・正忠と同じ世界線に生きるフィンランド兵・ヴェリ役にエリアス・サロネン。そして、同じくドイツ兵・ルーカス役でマーリン・ローズが出演する。
撮影は2024年12月から日本とフィンランドの両国で行われ、杏は約3ヶ月間フィンランドに滞在して撮影に臨んだ。文化や言語の違いを越えて制作された本作は、北欧サスペンスの緊張感と日本的な人間ドラマを融合させた新たなクライムサスペンスとして注目を集めそうだ。
■濱田岳（高木啓介役）のコメント
フィンランドの皆さまと作品を作れるということで、胸が高鳴ったのを覚えています。心で演技をすることがとても大切だということを、今回の撮影を通して改めて教えていただきました。この作品のスケール感、見慣れているはずの日本の景色をフィンランドのスタッフの方々に切り取ってもらったことでかなり新鮮なドラマになっています。楽しんでいただけたら幸いです。
■高杉真宙（涼宮龍二役）のコメント
フィンランドとの合作と聞き、どのような作品なのだろうと思ったら、思いもよらぬ展開が連続の作品で驚きました。涼宮龍二は杏さん演じる涼宮亜希の弟です。龍二は優秀だからこそ、責任や強いられているものが多くある役でした。濱田岳さん演じる高木啓介とバディを組むことによって、龍二のあり方が変わっていきます。予想を一切させないストーリーに、映像や出演者、スタッフの皆さんはどのように寄り添ったのか、作品を見るのが僕自身も本当に楽しみです！
■時任勇気（正忠役）のコメント
このようなチャレンジングでエキサイティングなプロジェクトに参加できることを撮影前からとても楽しみにしていました。初めて訪れるフィンランドでは、現地のスタッフや海外の俳優の方々と共にフィンランド方式での作品へのアプローチを学ぶことができ、非常に貴重な経験となりました。英語での演技は新しい試みで不安もありましたが、皆さんが初日からフレンドリーですぐに打ち解けることができ、素晴らしい環境で演技できたことに感謝しています。日本での撮影では、自分が慣れた環境で演技できるありがたみを改めて感じました。撮影期間中は海外キャストの皆さまとたくさんコミュニケーションをとり、日本の魅力も伝えられたと思います！撮影終盤には、まるで一つの家族のようなチームになっており、その強いチームワークは作品にも反映されていると思います。ぜひ、僕が演じる正忠が物語にどう絡むかを考察しながらご覧いただけるとうれしいです。
■早乙女太一（田中博文役）のコメント
日本とフィンランドの共同製作ドラマにお声がけいただき率直にうれしかったです。僕はフィンランドでの撮影がほとんどでしたので、新たな環境やフィンランドの撮影チームやキャストの方とお芝居を作る貴重な体験に、日々刺激を受けました。物語の奥深さや、美しさの中に孤独を感じるような情景。たくさんの魅力が詰まっていると思います。この作品でしか味わえない体験を、ぜひ視聴者の皆さまに味わっていただきたいと思います。
■國村隼（涼宮徳朗役）のコメント
このドラマは北欧が持つ独特のミステリーの中に日本の自然由来の土着の精神性が見事に融合された物語です。フィンランドと日本のスタッフと俳優達が結集して、今までになかったエンターテインメントとして結実させることができたのではないかと思っています。
（写真上段左から）濱田岳、高杉真宙、時任勇気、早乙女太一、國村隼（中段左から）ミッコ・ノウシアイネン、アリナ・トムニコフ、エリアス・サロネン、マーリン・ローズ、ゼファン・スミス=グナイスト、アンティ・レイニ（下段左から）古舘寛治、福士誠治、岩谷健司、吹越満
