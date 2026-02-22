【WWE】SMACK DOWN（2月20日・日本時間21日／フロリダ・サンライズ）

【映像】日本人美女、挑発され様子がおかしくなる

もどかしい試合結果に、バックステージでの“挑発”が重なってブチギレ。人気日本人女子レスラーの“新キャラ”開花の予感にファンもツッコミを入れている。

日本時間21日に放送されたWWE「SMACK DOWN」に登場した日本人スーパースターのジュリアは、対戦予定だった同胞イヨ・スカイに代わって急遽出場となったリア・リプリーとのシングル戦に挑むも、リヨと抗争中のナイア・ジャックスらの介入により決着はつかず。実力者を相手に随所で見せ場を作ったが、先週の「イリミネーション・チェンバー」予選敗退に続いて、やきもきする展開が続く。

すると試合後、バックヤードでのセグメントで先週敗れたアレクサ・ブリスとその相棒シャーロット・フレアーにジュリアが接近。ジュリアの“用心棒”キアナ・ジェームズとともに「最強は私達よ」と因縁をつけるも、アレクサに鼻で笑われたことでジュリアはブチギレ。日本語で「オイ、コノヤロー！」「あああああ！」「言うてみろ、もう一回ヨォ！！」と絶叫しながら詰め寄り、キアナに剥がされていた。

リング上でのヒールキャラがすっかり板についてきたジュリアだが、ここにきて会話セグメントでの“ブチギレキャラ”も新たに付与。ABEMAで実況を務めた清野茂樹アナウンサーが「日本人スーパースターのバックステージでの出番というのも増えて嬉しい限りですね」と涼しく触れると、解説の堀江ガンツ氏も「そうですね…ずいぶんキレてましたね」と返答。視聴者も「おもろい」「ブチギレ駄々っ子路線？」といったツッコミや、「アスカ姐さんじゃん」と“先輩日本人ヒール”を思い浮かべるコメントも散見された。

また、この日の放送では相棒のキアナが格上シャーロットとナイアを相手に「イリミネーション・チェンバー」の予選を戦い勝利する大番狂せを演じており、「キアナの（裏切り）フラグが」「ビジネスって言ってるな」と、新たな展開を予想するコメントも。今後の日本人スーパースターをめぐるストーリーにますます注目が集まっている。

（ABEMA／WWE『SMACK DOWN』）