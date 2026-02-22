キンタロー。“りくりゅう”ペアのモノマネを披露 “運命的”な出会い果たす「あの人にそっくりな彼に… 彼に出会ってしまった」

キンタロー。“りくりゅう”ペアのモノマネを披露 “運命的”な出会い果たす「あの人にそっくりな彼に… 彼に出会ってしまった」