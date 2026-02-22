【明治安田J1百年構想リーグ】鹿島アントラーズ 2−0 柏レイソル（2月21日／メルカリスタジアム）

【映像】PKキャッチ→60m超絶パントキック

鹿島アントラーズのGK早川友基が、PKセーブ直後に超絶パントキックで決定機を演出。「さすがMVP」というビッグプレーに、ファンから驚嘆の声が上がっている。

2月21日の明治安田J1百年構想リーグ第2節で、鹿島はホームで柏レイソルを2−0で撃破した。昨シーズンのJ1リーグ最優秀選手に輝いた早川はさすがの安定感を見せてクリーンシートに貢献。中でも圧巻だったのが25分だ。

早川は自陣ペナルティーエリア内で柏のDF山之内佑成を倒してしまい、痛恨のPKを献上。しかし、この大ピンチを自ら帳消しにしる。日本代表FWの細谷真大ど真ん中を狙ってふわりと浮かせたチップシュート（パネンカ）を完全に読み切り、微動だにせずボールを易々と胸に収めた。

スタジアムがどよめく中、早川の真骨頂はここからだった。PKを止めた余韻に浸ることなく、一旦は右サイドへスローイングをする素振りを見せて相手を牽制。すぐさま左サイドへ向き直ると、前線へ向けて鋭いパントキックを放った。

グングンと伸びた約60mの低弾道フィードは、前線を走るFWエウベルへと通り、一気に鹿島のカウンターが発動。切れ込んで放ったエウベルのシュートは惜しくも枠を外れたが、大ピンチを一瞬にして大チャンスへと変えてみせた。

SNS上のファンからは絶賛の声

この一連の流れにファンも大興奮。SNS上では「細谷のパネンカ読んだ早川のPKストップからのドンピシャ低弾道フィードやばすぎ」「パネンカを冷静にキャッチして、そこからロングフィードでカウンターにつなげる…レベル高すぎ」「動かない早川の強さ！からのキックでビッグチャンス」「PK止めてあわや得点演出したの凄すぎるわ」「PKストップからフィードでカウンター熱かった」とプレーの連続性を称える声が殺到した。

さらに、「PK止めて真顔でシュート直結のパントキック披露する早川さん」「PKストップしたことに安心することなく、すぐにキックでチャンスを作った。素晴らしい切り替え」「早川のPKストップ後のパントキックの鋭さ」「PK止めた後のキックも絶妙だわ」「早川止めた後の冷静なキック、バケモノすぎるて！」「早川選手がまた一歩神に近づいたようで」など、セーブ直後の冷静沈着な判断力と技術の高さに度肝を抜かれたファンのコメントで溢れ返った。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1百年構想リーグ）

