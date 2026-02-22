金6個クレボを「坂の走り以外、全く面白くない」とスウェーデン選手 ノルウェー勢の上位独占に辟易「楽しいと思う人なんて誰もいない」【冬季五輪】
出場6種目全制覇の偉業を成し遂げたクレボ(C)Getty Images
ミラノ・コルティナ五輪の男子クロスカントリーは、ノルウェー勢の強さが際立った。その象徴が現地時間2月21日の50キロクラシカルを制し、今大会出場6種目全制覇の偉業を成し遂げたヨハンネスヘスフロト・クレボだ。
【写真】こんなの見たことない！金メダル6個を片手で持つクレボをチェック
50キロクラシカルはノルウェー代表3選手が早々に抜け出す展開。1人が脱落し、最終盤はマッチレースとなった。そして、最後の上り坂。ここで王者は「クレボ・ステップ」と称される、走るような駆け上がりで一気に突き放した。
昨年の世界選手権に続く、6種目優勝。冬季五輪1大会で獲得した金メダルの数は、1980年レークプラシッド大会でのスピードスケートのエリック・ハイデン（米国）の5個を上回り、史上最多となった。
他国は悔しさを通り越しているようだ。ノルウェー紙『VG』は「ノルウェーの独占状態に『すべてが異様に感じる』」と題した記事を掲載。「すべてがただただ異様に感じる」と答えたのは、男子50キロクラシカルで24位に終わったスウェーデンのカッレ・ハルヴァルソン。クレボからは、13分近く遅れてゴールした。
2位にマルティン・レーヴストレム・ニエンゲ、3位にエミール・イヴェシェンと、ノルウェー勢が表彰台を独占した状況を、ハルヴァルソンは「奇妙だし、何が起きているのか理解できない」と首をかしげながら答えている。
「競技にとって憂慮すべきことか？ ある意味でそうだ。ノルウェー人3人が揃って最初にゴールする姿を見て、楽しいと思う人なんて誰もいない。唯一の楽しみは、最後の坂を登るクレボの走りが見応えがあるという点だけ。それ以外は全く面白くない。人々は苛立っている。もちろん我々のパフォーマンスに対してが一番だけど、競技の現状としても良くないことだ」
『VG』では、今大会のクロスカントリーでのスウェーデン男子は7位が最高で「過去最悪のオリンピックとなった」と指摘。「地元開催となる来年のファールン世界選手権を前に、批判の嵐が吹き荒れている」と伝えた。そして、ハルヴァルソンは辟易した様子だ。
「ノルウェー人が何をしているのか分からない。単に練習量が多いだけなのか、それとも他に何かあるのか。10〜15年前はノルウェー人に勝つことが可能だったが、今は不可能だ」
記事では、ノルウェー代表ヘッドコーチのアイリック・ミュール・ノッスム氏の談話を紹介。「スウェーデン男子は深い谷底にいる。しかし、我々がソファに寝転んで練習の質を下げたところで、この競技が救われるとは思わない。我々は何をどう練習しているかはオープンにしている。カッレ（ハルヴァルソン）もまずは、そこを見ることから始めるべきだろう」と“アドバイス”を送った。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]