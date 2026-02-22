プロレス界の“レジェンド”藤波辰爾と“太陽神”Ｓａｒｅｅｅが２０日、ＴＢＳラジオ「金曜ワイドラジオＴＯＫＹＯ えんがわ」（金曜・午後２時）に生出演した。

この日は、２０２２年１０月１日に７９歳で亡くなったアントニオ猪木さんの８３回目の誕生日。自他共に認める「猪木信者」でパーソナリティーを務めるタレントの玉袋筋太郎は、猪木さんのまな弟子、藤波と猪木イズムを受け継ぐＳａｒｅｅｅの出演に自身が持つ猪木さんのブロンズ像を持ち込み「２人とも猪木イズム」と感動を表し白熱のトークを展開した。

番組では藤波が１月２６日に出版したトレーニング本となる新刊「マッチョ・ドラゴン式トレーニング 古希でも闘える体づくり」（ホーム社。税込み・２３１０円）を紹介。同書は、昨年１２月２８日に７２歳を迎え、現役の“マッチョ・ドラゴン”が誰でもできるドラゴン式ストレッチ＆トレーニングを教えている内容で藤波が日常で行っているトレーニングや肉体の秘密、これまでのプロレスラー人生などを明かしている。

玉袋は、同書の中で藤波が過去にヒンズースクワットを９０００回行ったエピソードを紹介した。仰天する玉袋に藤波は「どれぐらいできるもんかってやってみたんですけどね」と明かし「ある程度できると体が１人でに動いちゃう」と振り返った。一方でスクワットのやり過ぎは、ヒザに「炎症起こすから回数やればいいもんじゃない」と笑っていた。