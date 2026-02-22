五輪フィギュア“首傾げポーズ”話題・中井亜美選手にキャスター驚き「あんな表情ができるなんて…」ポーズ誕生当時の心境切り込む
【モデルプレス＝2026/02/22】ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した中井亜美選手が2月21日、テレビ朝日スポーツ公式YouTubeチャンネルに出演。“首傾げポーズ”誕生当時の心境などを語った。
【写真】17歳フィギュア新生、ネット上を沸かせた「可愛すぎる」姿
今回、フィギュアスケート女子フリーでは、アリサ・リュウ選手が金メダル、TEAM JAPANの坂本花織選手が銀メダル、中井選手が銅メダルに輝いた。同チャンネルには、坂本選手と中井選手がそろって登場し、大会を終えた心境やメダル獲得の裏側について元プロテニスプレイヤーでタレントの松岡修造とともにトークした。
フィギュアの日本勢では最年少メダルとなった中井選手は、松岡から演技後に見せた可愛らしい首傾げポーズについて質問を受ける場面が。松岡はポーズを真似しながら「終わった後に『あれ？』って」と再現し「オリンピックですよ。あんな表情ができるなんて、思いを出した人は初めて見た」と驚きつつ、中井選手へ当時の心境を質問した。
中井選手は「トリプルアクセルを跳べて嬉しい気持ちはあったんですけど、そのあとに細かいミスがあったのが正直悔しくて『メダルどうかな〜とれなかったかな？』みたいな気持ち」とミスを振り返りつつ、メダルについて考えていたと告白。坂本選手は「それだけ自分がやってきたことがあったから、狙っているものもあるし。初めてでメダルどうかなと考えられるのは本当にすごい」と絶賛し、中井選手は「花織ちゃんに言ってもらえて嬉しい」と可愛らしい笑顔を見せていた。
2008年4月27日生まれ、新潟県出身の17歳。TOKIOインカラミ所属。初出場となった五輪では、フリーの演技後に人差し指を口元に当てて可愛らしい“首傾げポーズ”を披露し、ネット上で「可愛すぎる」「守りたい笑顔」と反響が相次いだ。
さらに、日本テレビのスペシャルキャスターを務める嵐の櫻井翔や河合郁人などもテレビ出演時に中井選手のポーズを真似るなど、大きな話題を集めている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】17歳フィギュア新生、ネット上を沸かせた「可愛すぎる」姿
◆松岡修造、中井亜美選手に衝撃
今回、フィギュアスケート女子フリーでは、アリサ・リュウ選手が金メダル、TEAM JAPANの坂本花織選手が銀メダル、中井選手が銅メダルに輝いた。同チャンネルには、坂本選手と中井選手がそろって登場し、大会を終えた心境やメダル獲得の裏側について元プロテニスプレイヤーでタレントの松岡修造とともにトークした。
中井選手は「トリプルアクセルを跳べて嬉しい気持ちはあったんですけど、そのあとに細かいミスがあったのが正直悔しくて『メダルどうかな〜とれなかったかな？』みたいな気持ち」とミスを振り返りつつ、メダルについて考えていたと告白。坂本選手は「それだけ自分がやってきたことがあったから、狙っているものもあるし。初めてでメダルどうかなと考えられるのは本当にすごい」と絶賛し、中井選手は「花織ちゃんに言ってもらえて嬉しい」と可愛らしい笑顔を見せていた。
◆“首傾げポーズ”話題・中井亜美選手って？
2008年4月27日生まれ、新潟県出身の17歳。TOKIOインカラミ所属。初出場となった五輪では、フリーの演技後に人差し指を口元に当てて可愛らしい“首傾げポーズ”を披露し、ネット上で「可愛すぎる」「守りたい笑顔」と反響が相次いだ。
さらに、日本テレビのスペシャルキャスターを務める嵐の櫻井翔や河合郁人などもテレビ出演時に中井選手のポーズを真似るなど、大きな話題を集めている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】