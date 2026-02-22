中島健人、タワレコ渋谷店に降臨 “お忍びショット”に「オーラが隠せてない」「遭遇したかった」と反響
【モデルプレス＝2026/02/22】俳優で歌手の中島健人が2月21日、自身のInstagramを更新。東京・タワーレコード渋谷店でのお忍びショットを公開し、話題となっている。
【写真】31歳STARTOイケメン「オーラが隠せてない」お忍びで渋谷降臨
2月18日に2ndアルバム『IDOL1ST』をリリースした中島は、「アルバム欲しいし行ったよ。渋谷のタワレコ きゅん」とコメントし、自身の特設コーナーを背景にしたお忍びショットを投稿。ベージュのキャップにサングラス、紺のパーカーの上に黒ジャケットを羽織り、爽やかなスタイルでポーズを決めている。
この投稿に、ファンからは「オーラが隠せてない」「遭遇したかった」「かっこよすぎる」「目が離せない」「お忍びでも主役感えぐい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
