スピード婚したK-POPアイドル、妊娠説を吹き飛ばす大胆露出セルフィーで視線集中

歌手ヒョナがセクシーアイコンらしい大胆な日常を公開した。

ヒョナは2月21日、自身のSNSにハートの絵文字と共に複数枚の写真を投稿した。

【関連】ヒョナふっくらお腹に妊娠説が出た決定的瞬間

写真の中のヒョナは、鏡越しにセルフィーを撮りながら、上着や下着を着けず、サスペンダー付きのパンツのみを身に着けた姿だ。特に、いたずらっぽい表情で自身ならではの魅力を存分にアピールしている。

(写真=ヒョナInstagram)

別の写真には、夫のヨン・ジュンヒョンと共にテニスコートを訪れてデートを楽しんだり、ショッピングを楽しんだりする様子が収められている。

ヒョナは2024年10月にヨン・ジュンヒョンと結婚した。その後、やや体重が増えた姿が注目され、2度にわたり妊娠説に巻き込まれたことがある。

(写真=ヒョナInstagram)

ただし、ヒョナ側は最近浮上した妊娠説についても否定しており、この日は大胆な露出のセルフィーを公開して注目を集めた。

◇ヒョナ プロフィール

1992年6月6日生まれ。2007年にJYPエンターテインメントからWonder Girlsの一員としてデビューするが、健康上の理由で脱退。その後、CUBEエンターテインメントに移籍し、2009年に4Minuteのメンバーとして再デビューした。2011年にはBEASTのチャン・ヒョンスンとユニット「Trouble Maker」を結成。2018年の「Mnetアジアンミュージックアワード（MAMA）」では、交際していた歌手イドン（DAWN）との“キスパフォーマンス”を披露し、大きな話題となった。2022年11月にイドンと破局し、2024年1月にHIGHLIGHT出身のヨン・ジュンヒョンとの交際を公表、同年10月に結婚した。