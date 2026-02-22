お笑い芸人のキンタロー。さんは2月22日、自身のInstagramを更新。“奇跡の出会い”によって生まれたりくりゅうペアの物まねを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：キンタロー。さん公式Instagramより）

【写真】キンタロー。の奇跡のりくりゅうペア！

「彼に出会ってしまったのだ…」

キンタロー。さんは「りくりゅうペア！！！！ 金メダル」とミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペア種目で金メダルを獲得した三浦璃来選手と木原龍一選手の“りくりゅうペア”を祝福し、7枚の写真を投稿。

キンタロー。さんは三浦璃来選手の物まねを実行するかどうか葛藤していた中、「彼に出会ってしまったのだ… それは奇跡ともいう出会い あの人にそっくりな彼に… 彼に出会ってしまった 出会いは本当に偶然だった 営業先の音響スタッフさんだった やるしかなかった」と、木原龍一選手そっくりの音響スタッフさんとの偶然の出会いによって、今回の物まねを決意したことを明かしています。

コメントでは「サイコーです」「感動が蘇る！」「愛と感動と笑いをありがとうございます」「奇跡の出会い」「しかし似てるな」「りくちゃん似てる笑笑」「カツラ抱きしめにワロタ！！」「りくりゅう疲れてる？ って思ったらキンタローさんだった笑笑」と称賛の声が多数寄せられています。

「どっちがどっちかわからなかった！」

17日の投稿では、タレントのはるな愛さんの物まね姿で、はるな愛さん本人とイベントに登壇したツーショットを投稿しているキンタロー。さん。2人とも頭に大きなリボンをつけ、ミニ丈ドレス姿を披露しています。この投稿にコメントでは「最高に可愛い姉妹」「どっちがどっちかわからなかった！」「数々のモノマネの中で一番可愛いモノマネ」「うわぁ〜双子みたい」などの声が寄せられました。(文:福島 ゆき)