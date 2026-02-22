金利1.10％の香川銀行 セルフうどん支店「超金利トッピング定期預金」に100万円を1年預けたら利息はいくら？（2026年2月）

金利1.10％の香川銀行 セルフうどん支店「超金利トッピング定期預金」に100万円を1年預けたら利息はいくら？（2026年2月）