¡ÚÂçºå¥Þ¥é¥½¥ó¡Û½é¥Þ¥é¥½¥ó¤ÎµÈÅÄ¶Á¤¬¾×·âÆÈÁö¤âÎÏ¿Ô¤£³£´°Ì¡¡£³£·¥¥í¤«¤é¼ºÂ®¢ª¥´¡¼¥ë¸å¤Ëµ¯¤¾å¤¬¤ì¤º¡¡Ã¦¿å¾É¾õ¤Ë¤è¤ê¼Ö°Ø»Ò¤Çµß¸î¼¼¤Ø¡¡£Í£Ç£Ã½Ð¾ì¸¢¤âÆ¨¤¹
¡¡¡ÖÂçºå¥Þ¥é¥½¥ó¡×¡Ê£²£²Æü¡¢ÂçºåÉÜÄ£Á°¡ÁÂçºå¾ë¸ø±à¡Ë
¡¡½é¥Þ¥é¥½¥ó¤ÎµÈÅÄ¶Á¤Ï½øÈ×¤«¤éÆÈÁö¾õÂÖ¤È¤Ê¤ë¤â¡¢£³£·¥¥íÃÏÅÀ¤Ç¥È¥Ã¥×¤ò¾ù¤ê¡¢£²»þ´Ö£¹Ê¬£³£´ÉÃ¡ÊÂ®ÊóÃÍ¡Ë¤Î£³£´°Ì¤Ç£Í£Ç£Ã½Ð¾ì¸¢Æâ¤«¤é¤âÃ¦Íî¡£¥ì¡¼¥¹¸å¤Ë¤ÏÃ¦¿å¾É¾õ¤Î¤¿¤á¡¢¼Ö°Ø»Ò¤Çµß¸î¼¼¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡´é¤«¤éÂ¼ó¤Ë¤«¤±¤Æ´Ý¤¤¥Æ¡¼¥×¤ò²¿Ëç¤âÅ½¤ê¡¢°ÛÍÍ¤Ê»Ñ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥ì¡¼¥¹¡££µ¥¥íÉÕ¶á¤Ç¥Ú¡¼¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤ËÁ°¤ò¤¦¤Ê¤¬¤¹¤è¤¦¤Ë¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤ò·«¤ê½Ð¤·¤¿¡££¸¥¥í²á¤®¤Ç¥Ú¡¼¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÁ°¤Ë½Ð¤ë¤ÈÆÈÁö¾õÂÖ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÓÃæ¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¤Îµë¿å¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢£³£°¥¥í¤ò²á¤®¤Æ¤â°ì¿ÍÎ¹¤ÏÂ³¤¤¤¿¡££³£²¥¥íÉÕ¶á¤ÇÆñ½ê¤Îºä¤ò¶î¤±¾å¤¬¤ëºÝ¤Ë¤Ï¤ä¤ä¤Ä¤é¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¤¬¡¢»þÀÞ¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¥·¡¼¥ó¤â¡££³£²¥¥í¤«¤é£³£³¥¥í¤Ç¤ÏºÆ¤Ó£²Ê¬Âæ¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤òÌá¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¸åÂ³¤ÎÊ¿ÎÓ¤é¤¬½ù¡¹¤Ëº¹¤òµÍ¤á¡¢£³£¶¥¥íÃÏÅÀ¤Ç¥Ú¡¼¥¹¤¬¥¬¥¯¥ó¤ÈÍî¤Á¤¿¡£¸å¤í¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤ÈÇ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë¸åÂ³Àª¤¬¡££³£·¥¥í¤Ç¥Ï¥Ã¥µ¥ó¡¢Ê¿ÎÓ¤Ë¤«¤ï¤µ¤ì¤ë¤È£²¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°Ê¹ß¤Ï¼Ø¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤È¤Ê¤ê¡¢ÌÜ¤â¤¦¤Ä¤í¤Ê¾õÂÖ¤Ë¡£ºÇ¸å¤Ï·üÌ¿¤ËÁö¤ê¤¤ê¡¢¥´¡¼¥ëÄ¾¸å¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ó¤À¡£µ¯¤¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¿å¤ò°û¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¼Ö°Ø»Ò¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤Æµß¸î¼¼¤Ø±¿¤Ð¤ì¤¿µÈÅÄ¡£²ù¤·¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥µ¥ó¥Ù¥ë¥¯¥¹¤ÎÅÄÃæÁí´ÆÆÄ¤ÏÎÞ¤°¤ß¤Ê¤¬¤é¡Ö°å»Õ¤«¤éÃ¦¿å¾É¾õ¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Á°È¾¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿´ÇÛ¤À¤Ã¤¿¡£½ë¤µ¤Ç¤«¤Ê¤ê¤ÎÃ¦¿å¾É¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥ì¡¼¥¹Ä¾¸å¤Ï¡ÖÁ´¤¯²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¡£»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¼ó¤ÎÆ°¤¤Ç°Õ»×ÁÂÄÌ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£