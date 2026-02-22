◇大阪マラソン（2026年2月22日 大阪府庁前〜大阪城公園内、42・195キロ）

24年大会覇者の平林清澄（23＝ロジスティード）が2時間6分14秒で日本人トップの5位に入り、28年ロサンゼルス五輪の代表選考会「マラソングランドチャンピオンシップ（MGC）」（27年10月、名古屋）の出場権を獲得した。優勝は、2時間05分20秒のイブラヒム・ハッサン（ジブチ）だった。

日本勢は、6位の山下一貴（28＝三菱重工）、7位の竹井祐貴（24＝JR東日本）、8位の浦野雄平（28＝富士通）、10位の合田椋（26＝安川電機）までが、日本陸連が定める条件（2時間9分以内で日本人6位以内、あるいは順位に関係なく2時間6分30秒以内）を満たし、MGCの出場権を獲得した。9位の細谷恭平（30＝黒崎播磨）は既に出場権を獲得している。

平林は、30キロまでは集団の中で走り、31キロ付近でペースを上げて、イブラヒム・ハッサン（ジブチ）とともに8キロ手前で飛び出した吉田響を追い、37キロ付近で吉田を抜いた。その後、ハッサンに引き離されたものの、粘りの走りを見せて自己記録でゴールに飛び込んだ。

昨年の別府大分（2時間9分13秒、13位）以来のマラソンとなったが、昨年11月に1万メートルで27分37秒13をマーク。今年1月のニューイヤー駅伝では、エースが集う2区で区間3位と好走し、調子を上げて今回の大阪マラソンに臨んでいた。

◇平林 清澄（ひらばやし・きよと）2002年12月4日、福井県越前市出身の23歳。小学4年から中学まで片道4キロほどの山間の道を自転車通学。中学まではバドミントンに親しみ、美方高で本格的に長距離を始める、2年時に5000メートルで全国高校総体出場。国学院大に進み、箱根駅伝は3年連続出場（1年＝9区2位、2年＝2区7位、3年＝2区3位）。24年の3年時に初マラソンとなった大阪マラソンで2時間6分18秒で優勝。