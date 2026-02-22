「大阪マラソン」（２２日、大阪府庁前〜大阪城公園）

平林清澄が２時間６分１４秒で日本人トップとなる５位でゴールし、ロサンゼルス五輪の代表選考レース「グランドチャンピオンシップ（ＭＧＣ）」の出場権を獲得した。ゴール後にはその場に倒れ込み、大の字になった。

８キロ過ぎから初マラソンの吉田響が独走状態に。２位以下は集団を形成し、じっくりと勝負の時を待った。３０キロ過ぎてから平林が仕掛け、集団から抜け出した。

ハッサンと２位グループを形成しながら先を行く吉田響を猛追。徐々に背中が見えてくると、時計に目をやり笑みを浮かべるシーンがあった。背後では海外勢３人も迫ってくる中、３５キロ地点で２９秒差まで縮めた。

３６キロ地点でハッサンを前に行くよう促し、３７キロ地点で吉田をかわした。直後にハッサンがペースを上げる中でも付いていき、沿道の声援にガッツポーズを繰り出す余裕も。だが３８キロ過ぎでアダンにかわされ、３９キロ過ぎでタヌイに抜かれて４位に転落した。

暑さの影響からかペースがガクッと落ちる中、残り２キロへ。残り１キロでティノと並走。最後は山下に迫られるも、日本人トップでゴールへ駆け込んだ。

「途中優勝も見えていた中で、後半失速してしまったのが悔しい部分」と語り、「ＭＧＣ出場権を取れたのはよかったこと。この暑さの中でも走れることは成長しているんじゃないかなと思います」と言う。「積極的に攻めることができたのはよかったですし、長い冬眠から覚めたのはよかった」と語り、吉田響の独走には「予想外のことをしてくるとは思っていたが、すごいなと思った。彼に勝ちたいなという思いがあったので良かった」と話した。

平林は２０２４年のこの大会を当時の初マラソン日本最高記録と日本学生記録となる２時間６分１８秒で制した。今大会は２８年ロサンゼルス五輪の代表選考レース「グランドチャンピオンシップ（ＭＧＣ）」出場権の獲得を目標に掲げていた。

今大会が自身３度目のマラソンで昨年２月の別府大分毎日マラソン以来約１年ぶりのエントリー。「欲張らずにしっかりとＭＧＣの出場権をしっかりと獲得したい」と意気込んだ。ロス五輪出場権を手中にできるＭＧＣファストパス認定記録（２時間３分５９秒）にも言及。今年の箱根駅伝で“シン・山の神”と称された黒田朝日（青学大）らも目指すタイムであり「（黒田らと）切磋琢磨（せっさたくま）して。今後の一つの目標としては十分あり得る」と高みを見据えていた。