【ブンデスリーガ】ヴォルフスブルク 2−3 アウクスブルク（日本時間2月22日／フォルクスワーゲン・アレーナ）

【映像】塩貝が爆速スプリント→GK翻弄ダイレクト弾

ヴォルフスブルクに所属する20歳のFW塩貝健人が、待望のブンデスリーガ初ゴールをマークした。爆速スプリントからのダイレクトシュートにファンも湧いている。

日本時間2月22日のアウクスブルク戦（ブンデスリーガ第23節）でベンチスタートとなった塩貝は、1−1と同点の状況で迎えた65分から途中出場。すると、ピッチに立ってからわずか6分後の71分に大仕事をやってのける。

ヴォルフスブルクがカウンター攻撃を発動すると、塩貝は自陣から敵陣のゴール前までピッチ中央を爆速ダッシュで駆け上がる。右サイドを抜け出したFWモハメド・アムラからのクロスは、塩貝の位置よりやや後方（マイナス方向）にズレてしまった。しかし、塩貝はペナルティーエリア内で瞬時に身体を開いてグッと我慢し、倒れ込みながらも執念のダイレクトシュート。ボールはふわりと浮き上がり、相手GKフィン・ダーメンの逆を突いて見事にゴールネットを揺らしたのだ。

A代表招集を期待する声も

このストライカーらしいゴールに、SNS上では日本のファンも沸騰。「爆速スプリントと執念に鳥肌立った」「マイナスに入ったのを良く我慢して当てた！体幹やばすぎナイスゴール！」「身体は流れても足だけ残して面を作るストライカーらしいゴール」「パスがズレててもアイデアでコースを変えてしっかり押し込めるのは流石の得点力」「これ決めきれるのストライカーだな」「塩貝やっぱバケモンや」と絶賛の声が相次いだ。

さらに、まだA代表未招集であることから、「マジでW杯代表入りありえるよ」「まじW杯までに1回代表で見たい」「3月に代表に呼ぼう」「代表で見たいぜー」と、日本代表への選出を期待する声も殺到した。

現在20歳の塩貝は、横浜F・マリノスの特別指定選手を経て、2024年8月に慶應義塾大学サッカー部を退部し、オランダのNECナイメヘンへ移籍。今シーズンは途中出場メインながら公式戦14試合で9ゴールという堂々たる数字を残し、「約59分に1得点」という驚異的なハイペースでゴールを量産していた。

その決定力が買われ、今年1月20日にヴォルフスブルクへの完全移籍を果たすと、加入後5試合目にして見事ブンデスリーガ初ゴールという結果を残した。

試合はその後、ヴォルフスブルクが2失点を喫して2−3の逆転負けとなったが、塩貝自身にとっては間違いなくその評価を大きく高める重要な一戦となった。

（ABEMA de DAZN／ブンデスリーガ）

