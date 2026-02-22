俳優・染谷将太の主演映画「チドル」（岩崎裕介監督、年内公開）が２２日までに第７６回ベルリン国際映画祭で国際映画批評家連盟賞を受賞した。

コンビニエンスストアを舞台に、人間の内面に潜む不安や暴力性を浮かび上がらせるホラー。ベルリン国際映画祭ではフォーラム部門に出品され、上映は毎回満席に。世界各国の映画批評家で構成される国際映画批評家連盟から高い評価を受け、芸術性や革新性、映画表現としての挑戦を重視する同賞に選ばれた。

主人公のコンビニ店員を演じた染谷は「新たな映画文化に対する賞を頂き本当に光栄であり、審査員の方々のセンスの塊に脱帽と歓喜です。この映画のジャンルを超越した先にある岩崎監督の哲学に触れてくださった結果だと勝手に思っております」と大喜び。「刻一刻と進む時代に遅れないこの作品を劇場で１人でも多くの方々にみて頂きたいと願っております」と呼びかけた。

日本時間２１日には、独立審査員全員による記者会見が行われ「ホラー・コメディとしての軽妙さと極端な暴力の間で、ユーモラスでありながら恐ろしくもある本作。現代日本の若者が抱えるリアルなプレッシャーとそれに対峙する姿を、鋭い風刺で描かれた点に審査員一同強く心を奪われました」とコメント。会場にはラインプロデューサーの長束雄介氏が登壇し、賞を受け取った。

染谷のほか、唐田えりか、西村まさ彦らも出演。日本映画では過去に相米慎二監督の「あ、春」、行定勲監督の「リバース・エッジ」などが同賞を受賞している。