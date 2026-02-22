◆ベルギーリーグ ▽第２６節 デンデル１―４シントトロイデン（２１日）

ベルギー１部シントトロイデンが敵地でデンデルに４―１で勝利し、３連勝で首位までの勝ち点２差の２位を維持した。

２００９―１０シーズン以来で、２０１７年１１月に合同会社ＤＭＭ．ｃｏｍが経営権を取得してからは初のプレーオフ１進出を決めている中、日本代表ＧＫ小久保玲央ブライアン、ＤＦ谷口彰悟、同ＦＷ後藤啓介、ＤＦ畑大雅、ＭＦ伊藤涼太郎、ＭＦ山本理仁の日本人選手６人が先発に名を連ねた。

前半１分に先制されるが、同２４分にＤＦ谷口のパスをＦＷ後藤が落とし、ＦＷセバウィが左足で同点弾。さらに同３４分にはＭＦ山本の直接ＦＫが壁に当たったはね返りをＭＦ伊藤が「こぼれて来た時に落ち着いて蹴ることが出来た。落ち着いて流し込めた」と左足を振り抜き、勝ち越し点を決めた。後半２２分には伊藤のパスを受けた山本がカットインから左足シュートをゴール右に流し込んで３点目。同４２分には後藤のポストプレーからＦＷムヤが豪快な右足シュートをたたき込んむ。終了間際に出場したＭＦ松沢も含め、日本人７選手が出場したシントトロイデンの快進撃は続いている。

残りリーグ４試合に向けて、伊藤は「勝ちはしましたけど、まだまだ反省点はある。満足せずに次の試合に向けて準備をしたい。まずはレギュラーシーズン優勝を目指して頑張りたい。残り４試合全部勝ちたい」と気を引き締めた。