俳優の兵頭功海が２２日「兵頭功海 ２０２６．４―２０２７．３ カレンダー」（株式会社アミューズ、税込み３０００円）発売記念イベントを都内で行った。

テーマは「非日常なルック」。１年分を１日掛けて撮影し「その日、着た服を全部着た。１２か月分の服を詰め込んで着る」というズボンだけで２、３着になる重ね着に挑戦。「重ねて着てもファッションとして何とかなる。新たな挑戦をしたな」と振り返った。できばえは２００点。「自分が出せない点数まであげることができた」とスタッフにも感謝した。

現在はＴＢＳ連続ドラマ「未来のムスコ」（火曜・後１０時）に出演中。２年ほど前に同局のインタビューで同枠への出演願望を語っていたといい「今回のドラマが決まった時にインタビューを思い出して、こんなドラマあるんだなと実感した瞬間だった。純粋にうれしかった」と笑顔。今後の目標を聞かれると「言ったら、かなうかもしれないですよね？」とほほえみながら「３０歳までには日曜劇場に帰ってきたい」。自身が出演した「下剋上球児」（２３年１０月期、日曜・後９時）に主演した俳優・鈴木亮平の名前をあげ「亮平さんのように日曜劇場を背負える俳優になれたら」と意気込んだ。

来月からはＷＢＣが始まる。高校まで野球をしていた兵頭は、過去大会の思い出を語った上で「同世代の選手もたくさん出てくると思うので、応援したい。次回のＷＢＣは仕事で関われるように頑張りたい」と力を込めた。プライベートではスカイダイビングに挑戦したいことも明かしていた。