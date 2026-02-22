◇オープン戦 タイガース3─20ヤンキース（2026年2月21日 フロリダ州タンパ）

MLBタイガース傘下3Aの高祐錫（コ・ウソク）投手（27）が21日（日本時間22日）、敵地でのヤンキースとのオープン戦に8回途中から9番手で登板。2被弾を含む4安打を浴び、2/3回を4失点と打ち込まれた。

この日はジャッジが2打席連続本塁打を放つなど、ヤンキース打線が序盤から爆発。3─13の8回1死満塁の場面でコ・ウソクがマウンドに上がった。

ただ、1人目のアリアスに初球の高め94・3マイル（約151・8キロ）の直球を狙われると、右中間スタンドに満塁本塁打を被弾。続くルシアノをニゴロに打ち取ったものの連打を浴びて2死一、二塁の局面を招くと、カスティーヨにも内寄り93・7マイル（約150・8キロ）の直球を捉えられ、3ランを浴びた。

次打者を三振に仕留め、この回を何とか終えたが、打者6人と対峙し2被弾を含む4安打を浴びて4失点した。

コ・ウソクは韓国プロ野球で2022年に42セーブを挙げるなど“韓国最強守護神”として、通算139セーブをマーク。23年オフにポスティングシステムを使い、LGから2年総額450万ドル（約6億4000万円）でパドレスに加入したが、24年シーズンはオープン戦で結果を残せずマイナーで開幕を迎えた。

その後、パドレス傘下2Aでプレーしていたが、昨年5月上旬にトレードでマーリンズに移籍。マイナーで登板を続けていたが、昨年6月に自由契約となり、タイガースとマイナー契約を結んだ。

3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）には韓国代表としてメンバー入り。守護神候補のオブライエン（カージナルス）が右ふくらはぎ肉離れのため出場を辞退したこともあって、コ・ウソクにかかる期待は大きい。

韓国メディア「OSEN」はこの日の2被弾4失点という結果を受け「WBCは大丈夫か」と見出しを付けて報道。「オープン戦の初戦から悪夢を経験した」などと記し、乱調ぶりを伝えた。

そして、「柳志荽（リュ・ジヒョン）監督の懸念も深まるばかりだ」と大会に向けて不安材料が残るとした。