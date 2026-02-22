子どもの大学費用を貯めるのって大変ですよね。事情によっては奨学金を借りることになる場合も。今回はシングル家庭のお母さんのエピソードをご紹介します。

どうして貯金してこなかった？

「シングル家庭なのですが、息子にお金がかかりすぎて……大学は奨学金で行ってもらうことになりました。それを言ったら息子は大激怒。『親失格』『今までどうして貯金してこなかったんだ』なんて言われました。

うちは夫が不倫して家を出ていったことで離婚しています。養育費は途中から払ってもらえなくなり、女一人で子どもを育てるのは本当に大変でした。ダブルワークしても生活はカツカツ……。息子にバイトしてほしいと言っても『面倒くさいから嫌だ』と言われ、それなのに『スマホは最新のものじゃないと嫌だ』『ブランドの服が欲しいからお金ちょうだい』『お小遣いじゃ足りない』など、ただでさえ食費もかかるのに無駄遣いばかり。

『そんなことにお金を使っていたら進学費用を用意できなくなる』と言ってもまともに話を聞かず……。で、実際に現実のこととなったら文句ばかり……。離婚して迷惑をかけたのは申し訳ないけれど、母親が必死に働いているのにお金ばかり要求してきたあんたのせいでもあるんだからね？ それに、一番悪いのは養育費を払わなかった父親なんだから父親にも怒りなさいよ。

幸い、奨学金は無利子で借りられそうです。私も貯金を出すので、足りない分だけ借りることになると思います。息子にはこれを機にお金の大切さを学んでもらえたら……なんて思っています」（体験者：40代女性・会社員／回答時期：2025年12月）

▽ 貯金したくても、シングルだとそこまで余裕がないのが実情ですよね……。親の都合に振り回されて奨学金まで……と不満に思うでしょうが、みんながみんな裕福な家庭に生まれるわけではないですから。与えられた環境でどう生きていくかということも考えないといけないのかもしれません……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。