卓球の「シンガポールスマッシュ2026」は22日、シンガポールで本戦が開幕する。世界ランキング上位のトップ選手が名を連ねており、ハイレベルな戦いが予想される。

各種目の1回戦が行われる22日は、躍進が期待される日本勢が注目の初戦を迎える。

■橋本も中国選手との初陣へ

今大会には、日本勢も男女の世界ランキング上位者がエントリーしており、世界の強豪が集う舞台での活躍が期待されている。

女子シングルスでは、日本勢最高位の世界ランキング6位・張本美和（木下グループ）が、ワイルドカードで出場のニーナ・ミッテルハム（ドイツ）と対戦。同16位の長粼美柚（木下アビエル神奈川）は同31位の李恩惠（韓国）、同11位の橋本帆乃香（デンソーポラリス）は同37位の覃予萱（中国）とそれぞれ顔を合わせる。

男子シングルスでは、世界ランキング33位の篠塚大登（愛工大）が同3位の林詩棟（中国）と対戦。過去4戦4敗と苦しめられてきた中国のトップ選手との大一番に臨む。さらに、同19位の戸上隼輔（井村屋グループ）は同53位の趙大成（韓国）との初戦を迎える。

初戦から注目カードが組まれる今大会。日本勢がシンガポールの地で存在感を示し、上位進出へ弾みをつけられるか。その戦いぶりに注目が集まる。