アイドルグループ櫻坂４６の勝又春（２２）が２２日、ＴＢＳ「サンデー・ジャポン」に出演した。勝又は現役京大生としても話題となっている。

番組では、ミラノ・コルティナ五輪フィギュア女子の話題に。銀メダルを獲得した坂本花織について、バンクーバー五輪フィギュア男子日本代表の織田信成氏が熱烈解説した。織田氏は「坂本選手は滑っているときのスピードがむちゃくちゃすごくって」と興奮した様子で説明を始めた。勢いがついてジャンプして回転するさまも披露した。

これに共演者から歓声があがった。同番組に初出演となった勝又は織田の解説を聞いて「そうですね。実は私もちょうど８年前ぐらいに初めて坂本選手の演技を見て、すごく印象に残っていて、今でも忘れられないぐらいです」と振り返り、「解説を聞いて、その背景にあるハイスピードジャンプだったり、唯一無二の表現があるんだなって思いましたし。まさか織田さんのジャンプをこんな近くで見られるとは思ってなくて。本当に良い日曜日になりました」と織田のジャンプを間近で見られたことで感激したことを明かした。

織田氏は満面に笑みを浮かべ「ありがとー！」と高い大きな声で両手を広げて喜んだ。