◇大阪マラソン（2026年2月22日 大阪府庁前〜大阪城公園内、42・195キロ）

初マラソンの吉田響（23＝サンベルクス）は30キロまで日本記録ペースで走ったが、終盤に失速し、2時間9分34秒でゴールした。

8キロ手前でペースメーカーを追い抜いて第1集団を抜け出し、日本記録（2時間4分56秒）を上回るペースで30キロ地点を通過したが、その後、ペースダウンし、37キロで後続に追い抜かれた。

大会主催者が用意したペースメーカーは第1グループが1キロ2分57〜58秒で、そのままゴールできれば2時間4分29秒〜2時間5分11秒となったが、吉田は途中までそれより早いペースで、10キロを29分33秒、20キロを58分42秒、中間点を1時間1分54秒、30キロ地点を1時間28分7秒で通過。一時、後続の集団との差は1分以上に広がったが、その後、ペースは落ち、37キロ地点で平林清澄（23＝ロジスティード）らに追い抜かれた。

昨年の箱根駅伝では、創価大のエースとして花の2区を任され、日本人最速記録をマークしたスピードランナー。プロランナー1年目の今季は、1月の全日本実業団対抗駅伝の2区で22人抜きを演じるなどしていた。