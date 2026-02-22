ミラノ・コルティナ冬季五輪でスピードスケート女子団体追い抜きで銅メダルを獲得した高木美帆（31＝TOKIOインカラミ）、佐藤綾乃（29＝ANA）、堀川桃香（22＝富士急）、野明花菜（21＝立大）が22日、日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）にVTR出演。レースの舞台裏を明かした。

4人で挑んだ日本女子は準決勝でオランダに敗れ、3位決定戦では米国に勝って銅メダルを獲得した。準決勝までは高木、佐藤、堀川のメンバーで戦い、3位決定戦では堀川の代わりに野明が入って戦った。

解説で現地入りしている姉の高木菜那さんから銅メダルという結果について聞かれた美帆は「今大会はメンバーも大きく変わった中で挑んだ大会だったので、悔しさっていうのはもちろんありますし、もっとできたことあったんじゃないかなって思う部分もある。それでも全員で果敢に挑んで掴んだ銅メダルを誇らしく思っています」と前を向いた。

続けて3位決定戦で走った野明に、菜那さんは「ラスト200メートル、どんな気持ちで滑っていましたか？」と質問。

すると、野明は「ほんとにカツカツだったので、ゴールすることだけを考えて、それだけを頭に置いて滑ってました」と回顧。菜那さんは「美帆の紐をつかんだっていう情報もありますが」とニヤリ。

野明は「ちょっと待ってください……すみません、ほんとに自分ちょっとカツカツで、少しだけ待ってほしいなっていう気持ち。ちょっとでいいんで、ちょっと待ってください」と心境を振り返り。「すみません、ほんとに疲れました」と謝罪した。