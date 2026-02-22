TBS系「サンデー・ジャポン」で高橋成美さんが思い語る

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートは、日本時間20日の女子シングルをもって全日程を終了した。ペアで三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）が金メダルを獲得したが、2014年ソチ大会で木原とペアを組んで出場した高橋成美さんがTBS系「サンデー・ジャポン」に出演。木原への思いを吐露した。

金メダルを獲得したりくりゅうは、同番組の取材を通じて高橋さんへメッセージを送った。三浦は「心からの応援ありがとうございました。毎試合毎試合なるちゃんの姿が見えると、『頑張ろう』っていう気持ちになります。本当にありがとうございます」と語り、木原も「たくさんの思いをありがとうございました。日本のペアの歴史ってなるちゃんがいなければ、今回オリンピックでメダルを獲ることはできなかったと思うので、本当に感謝してます。ありがとうございました」と話した。

これを聞いた高橋さんは感激。声を震わせながら「嬉しすぎて。『なるちゃんがいなければ』って言ってくれたんですけど」と切り出し、「私は、龍一をペアに誘ってしまったんです」と過去を告白。自身となら上手く滑れると楽観的に誘ったものの、「（上手く）いかなかったから。ずっと足引っ張ってきたと思った」と振り返った。それでも見捨てなかった木原に対し、「その足を蹴らないでくれた」と感謝した。

高橋さんは続けて「だから私はいつか解説で恩返しできるように、やってきたんだけど。このオリンピックで、解説を7年間研究したから、それでみんな感動してくれて、ちょっとでも役に立てたと思ったら、人生、人の足引っ張るのも悪くないって思いました」と独特な表現で吐露。スタジオからは、この締めの言葉に笑いが漏れたが、すぐに「引っ張ってないですよ！」「解説日本一！」との温かい声が飛んだ。



（THE ANSWER編集部）