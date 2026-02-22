ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで、“りくりゅう”こと三浦璃来・木原龍一ペアが金メダルに輝いた瞬間を解説した元フィギュア選手の高橋成美さんと２０１０年バンクーバー五輪男子代表の織田信成さんが２２日、ＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」（日曜・午前９時５４分）に生出演した。

スタジオで高橋さんは、フィギュアスケート女子で前回北京五輪から２大会連続表彰台となる銀メダルを獲得した坂本花織の演技を解説した。

高橋さんは「素晴らしいですよ。ジャンプだけじゃないんで坂本選手。表現力。これ坂本選手、どんな表現力しますか？私、答えます」と自問自答し「坂本花織は坂本花織の表現力します。それはどういうことなのか？今まで表現力って繊細な表現、そしてアスレティック。ちょっと運動的な表現。この２人は…人じゃないけど…それぞれ個性として扱われます。ただ、坂本選手、（両足に）筋肉あります。だからこそできるしっかりと土台。それで体をどんなふうに傾けてもいい。そこに加えられた繊細な動き。なんと坂本花織選手、繊細エレガントとダイナミック１個にしちゃいました」と解説した。

続けて「これ、何が起こったか？この表現力が評価されることで将来のフィギュアスケートの表現力もまた、新たに産み落とされた。３つ目の表現者」と解説した。さらに「フィギュア界の歴史をも引き上げた立役者」と明かすとＭＣを務める「爆笑問題」太田光は「それはすごいね。そう聞くと」と感心すると「あなたの表現力もすごい」と絶賛。相方の田中裕二も「途中からテレビショッピング見てるみたい」と絶賛していた。