ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで、“りくりゅう”こと三浦璃来・木原龍一ペアが金メダルに輝いた瞬間を解説した元フィギュア選手の高橋成美さんと２０１０年バンクーバー五輪男子代表の織田信成さんが２２日、ＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」（日曜・午前９時５４分）に生出演した。

スタジオで織田さんは、フィギュアスケート女子で前回北京五輪から２大会連続表彰台となる銀メダルを獲得した坂本花織の演技を解説した。

織田さんは「坂本選手、本当に滑ってる時のスピードがもうめちゃくちゃすごくて」とし「このスピードを出せる女子の選手って、坂本選手以外にもういないって言っても過言ではないぐらいすごいスピードが速くて」と解説した。

続けて「なんで速いかというと、もちろんスケートの技術もあるし、あと、やっぱりフィジカル。フィジカルもやっぱりしっかりしてるんです」とし「スピードを出すだけじゃなくて、すごいのがそこからやっぱりジャンプを飛べるっていうことなんですけども」と絶賛すると「ちょっといいですか？前からいいですか？」と前方に進み出て自ら演技を実演しながら解説を始めた。

そして「スケートの演技構成点とか、スケート技術を測るときに、このクロスをなるべく少なくしないといけない。あんまりクロスカットというんですけど、あんまりしちゃダメなんですよね。だから、一歩一歩、こうぐんぐんってこう滑っていたほうが、すごい美しいスケートといわれて、坂本選手はそれがすごい」とクロスをしながら解説。続けて「今はさらにそのまま、このクロスカットだけでジャンプは飛ばないでねっていう…このターンとか…スリーターンとかをつなぎながらジャンプに行ってくださいねって。それ、つないじゃうとスピード落ちちゃうんですけども。坂本選手はそれでもスピードぐんぐんぐんぐんいって。ショートプログラムのダブルアクセルは、飛ぶ前にこういうふうに上にそるんですよ。これもこれもこのジャンプの出来栄えを取るための動きなんですよ。何が難しいかって後ろにそっているんでジャンプを飛ぶ時に前向きにいかないといけないんで、ここのバランスがすごい難しくて、失敗しやすいんですけど」と解説した。

そして「ここもすごいスピードなんです。このまま足をつかずに、そのまま、そのまま」と解説しながら回転ジャンプを披露した。これにスタジオは拍手とともに出演者から「すごいね」「ここで飛んだ」と絶賛の声が続出し騒然となった